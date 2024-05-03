На политзаключенного Дмитрия Дашкевича завели новое уголовное дело 3.05.2024, 20:10

Дмитрий Дашкевич

До окончания нынешнего срока оставалось два месяца.

Новое уголовное дело возбудили в отношении политзаключенного Дмитрия Дашкевича, который отбывает наказание в ИК-14 в Новосадах.

Дмитрию вменяется статья 342 (Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них). До окончания нынешнего срока ему оставалось два месяца.

Напомним, 14 июля 2022 года активиста Дмитрия Дашкевича приговорили к 1,5 года колонии, его жену — к трем годам «домашней химии». Их осудили по той же статье 342 УК.

11 июля 2023 года он должен был выйти на свободу, но вместо освобождения его вновь арестовали уже по статье 411 УК (Злостное неповиновение требованиям администрации исправительного учреждения, исполняющего наказание в виде лишения свободы). Дмитрия судили и назначили год лишения свободы.