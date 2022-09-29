Politico назвало претендентов на пост Путина в случае падения его режима 9 29.09.2022, 15:58

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Как автократ может уйти из Кремля.

Катастрофическая военная авантюра президента РФ Владимира Путина против Украины повысила вероятность того, что его 22-летнее правление может близиться к концу. Но покинет ли он власть сам, или же его придется подтолкнуть? В течение семи месяцев захватнической войны против Украины войска РФ понесли огромные потери в личном составе и технике, начав частично отступать на востоке. Приказ Путина о частичной мобилизации в стране превратился в хаос, что вызвало упреки даже со стороны его кремлевских пропагандистов и политических союзников.

69-летний автократ пришел к власти в 2000 году, заменив Бориса Ельцина. Шансы на то, что Путин в ближайшее время уйдет с поста, все еще невелики, но очевидно, что эскалация последствий неудачной военной авантюры уже ослабляет тиски власти главы Кремля.

Politico прогнозирует сценарии, по которым правление Путина может закончиться и анализирует претендентов на замену действующего главы Кремля, пишет zn.ua.

Сценарий, при котором Путин может выбирать себе преемника

Путин приложил много усилий, чтобы отодвинуть конкурентов и переписать конституцию и удержать власть. Вероятность того, что он добровольно уступит место новому лидеру, невелика, но уже не незначительна. Вот кому может отдать свою власть действующий глава Кремля.

«Супершпион» Николай Патрушев

Если Путин признает, что его пребывание у власти больше невозможно, кремлевские наблюдатели видят Патрушева, как его вероятного преемника. Бывший руководитель разведывательного управления ФСБ, а ныне секретарь Совета безопасности России, имеет преимущество в том, что разделяет с Путиным мировоззрение, пронизанное враждебностью к Западу в целом и Соединенным Штатам в частности.

В любом случае взгляды Патрушева более экстремальны: на заседании Совета Безопасности за несколько дней до того, как Путин приказал ввести войска в Украину в феврале, Патрушев обвинил Вашингтон в преследовании скрытой цели, направленной на «распад РФ». Это знакомая риторика: много лет назад Патрушев обвинил бывшего госсекретаря США Мадлен Олбрайт в заявлениях о том, что Сибирь и Дальний Восток не должны принадлежать России. Это утверждение не имело никакой фактической подоплеки, поэтому возникли предположения, что РФ организовала сверхсекретный проект, где российские шпионы получили доступ к мнениям западных лидеров.

Поскольку Путин проводит большую часть своего времени в РФ, Патрушев взял на себя более активную роль, недавно посетив Китай на фоне роста обеспокоенности там из-за войны. Однако возраст не на стороне Патрушева: в свой 71 год он на два года старше Путина, и если Патрушев станет президентом, то, скорее всего, будет только временной фигурой.

«Прислужник» Дмитрий Медведев

Если кому Путин и может доверять, так это Дмитрию Медведеву: российский лидер в свое время даже подарил президентство своей бывшей правой руке в 2008 году. Обмен должностью позволил Путину сохранить власть в своих руках, соблюдая применяемые ранее конституционные ограничения срока пребывания у власти. Медведев должным образом «согревал» президентское кресло, получив проходную оценку как «модернизатор» – пользуясь iPad и путешествуя по Кремниевой долине. Но когда истек его четырехлетний срок, он быстро уступил место для возвращения Путина в Кремль.

Медведев еще восемь лет был премьер-министром РФ, прежде чем в 2020 году стал заместителем председателя Совета Безопасности — снова непосредственно подчиняясь Путину. Война сыграла злую шутку против Медведева, чьи попытки избавиться от имиджа «менее злого близнеца Путина», выдавая себя за «сумасшедшего с ядерными угрозами», были заглушены вспышками истерического смеха читателей его Telegram-канала. В свои 57 лет Медведев все еще достаточно молод, чтобы снова руководить Россией, но его судьба неразрывно связана с судьбой Путина.

«Охранник» Алексей Дюмин

По его собственным словам, Дюмин однажды спас Путина от ночного нападения бурого медведя на пороге горной резиденции. Бесстрашно преданный, но все еще гуманный (медведь выжил) — разве есть черты лучше, чтобы стать преемником Путина, в то же время гарантируя, что старший государственный деятель может наслаждаться комфортной пенсией и избежать суда в Гааге за военные преступления?

Известный ветеран Федеральной службы охраны РФ, Дюмин также ощутил вкус успеха на поле боя как командир сил специального назначения в операции по аннексии Крыма в 2014 году. Спустя два года Путин назначил его губернатором Тульской области. По некоторым данным, Дюмин является фаворитом Путина, но его привилегированный статус сделает его уязвимым, если в Кремле начнется борьба за власть.

«Молодой князь» Дмитрий Патрушев

Союзники Путина в Кремле не становятся моложе, но это не значит, что режим не будет стремиться увековечить себя. Именно Николай Патрушев, получив назначение руководить ФСБ в 2000 году, назвал российскую шпионскую элиту «новым дворянством». Его сын Дмитрий Патрушев стал надежным потенциальным преемником. 44-летний Патрушев-младший был назначен министром сельского хозяйства в 2018 году, ранее он окончил академию ФСБ и возглавлял государственный «Россельхозбанк».

Какой бы далекой ни была перспектива, «молодой князь» мог бы уменьшить опасения во всем мире, что Россия, которая уже терпит поражение в Украине, начнет самоубийственную ядерную эскалацию. Определенный наследственный правитель имел бы более сильный инстинкт выживания, чем безумный диктатор, скрывающийся в подземном бункере.

«Кремлевский заговор»: Путина отстранят от власти, сделают недееспособным или убьют

Несмотря на все разговоры об управляемой преемственности, опыт показывает, что главы Кремля, как правило, покидают его «по собственной воле»: Ленин и Сталин оба умерли естественной смертью, как и Брежнев и два его непосредственных преемника. Последним действующим главой российского государства, которого убили, был царь Александр II в 1881 году.

Есть, однако, прецеденты, когда лидеры были вынуждены уйти с должности, Никита Хрущев в 1964 году и Михаил Горбачев, падение которого в 1991 году окончательно опустило занавес над Советским Союзом. Нередко борьба за престолонаследие велась среди кремлевских инсайдеров.

«Тройка»

Возможно, ближайшей исторической параллелью к самодержавному Путину является история Сталина, чья смерть в 1953 году повлекла за собой борьбу за власть, в которой временная коллективная власть «тройки» закончилась казнью одного из ее членов, бывшего начальника тайной полиции Лаврентия Берии. В 1955 году Хрущев отделился от премьер-министра Георгия Маленкова, став лидером Коммунистической партии и правительства. Через год он произнес речь, в которой осудил культ личности Сталина, положив начало «оттепели» после лет террора.

Соблазнительно сделать вывод, что если бы Путин был свергнут, и к власти пришло коллективное руководство, его уход мог бы привести к деэскалации прокси-войны России с Западом.

«Центр притяжения элиты – против войны. Им это никогда не нравилось», – утверждает бывший посол Великобритании в Беларуси, а сейчас аналитик в Международном институте стратегических исследований Найджел Гулд-Дэвис.

Смена режима в автократиях обычно происходит изнутри, отмечает Гулд-Дэвис, который оценивает шансы на вероятность управляемого перехода власти в РФ как «нулевые». Путин упустил шанс организовать свою преемственность, когда переписал конституцию два года назад, считает аналитик.

Предположение о том, кто мог бы вступить в сговор, чтобы отстранить Путина от власти, является сложной задачей, но, если говорить об истории, представители «силовых министерств» в Совете Безопасности были бы среди них — какими бы лояльными Путину они сейчас не казались. Следует следить за Патрушевым-старшим, боссом ФСБ Александром Бортниковым, министром внутренних дел Владимиром Колокольцевым и министром обороны Сергеем Шойгу.

Премьер-министр Михаил Мишустин

Статья 92.3 Конституции РФ подчеркивает, что во всех случаях, когда президент не может выполнять свои обязанности, их временно берет на себя премьер-министр. Это дает Мишустину лучшую позицию, чтобы стать исполняющим обязанности главы государства, если Путин серьезно заболеет или его убьют. 56-летний Мишустин был главным «собирателем налогов» в России до назначения премьер-министром в 2020 году, когда Путин протолкнул конституционные изменения, фактически открывшие ему путь стать пожизненным президентом.

Мишустин служил лояльным антикризисным менеджером, работая над минимизацией экономических последствий западных санкций. Но есть и потенциальный поворот: если Путин будет недееспособным, конституция прямо не позволяет ему вернуться к власти, даже если он поправится. Может ли это быть случай, «кто первый встал – того и тапки»?

«Москвич» Сергей Собянин

Квинтэссенция инсайдера, мэр Москвы Сергей Собянин может стать претендентом на роль преемника Путина, если протесты в столице накалятся до такого уровня, когда репрессии уже не будут жизнеспособными, а для завершения упорядоченного перехода власти понадобится конструктивное взаимодействие. Это отнюдь не базовый сценарий: протесты против приказа Путина о мобилизации не достигли масштаба Евромайдана в Киеве, заставившего тогдашнего президента Украины Виктора Януковича отказаться от власти в начале 2014 года.

За 12 лет пребывания в должности Собянин показал себя как компетентная «политическая машина». Он сделал мегаполис более удобным для жизни — обустроив парки, отреставрировав исторические здания и модернизировав общественный транспорт, пока большая часть этого прогресса не была разрушена санкциями. 64-летний Собянин ранее был губернатором богатой нефтью Тюменской области (с 2001 по 2005 годы), главой кремлевской администрации (2005-2008 годы) и вице-премьером Путина (2008-2010 годы).

«Цветная революция»: россияне восстают против Путина

Патологическая решимость Путина стереть Украину с карты мира исходит из его страха, что Киев может вдохновить «цветную» революцию в России. Украинцы уже несколько раз отстраняли своих лидеров от власти путем мирного протеста, во время Оранжевой революции и Евромайдана.

«Узник» Алексей Навальный

Борец с коррупцией Алексей Навальный может быть главным кандидатом на лидерство в российской цветной революции, поскольку десять лет назад помог организовать протесты против возвращения Путина на пост президента. Эти демонстрации — самые большие в постсоветской России, в конце концов, провалились. Но Навальный не останавливался, направив усилия на разоблачение коррупции. Государство в ответ отравило его нервно-паралитическим веществом и заключило в тюрьму по сфабрикованным обвинениям в мошенничестве.

Навальный в тюрьме пытается противодействовать войне. Но его шансы дойти от тюремной камеры до должности президента невелики. Аналитики могут представить себе сценарий, по которому Путин будет свергнут, а следующий лидер России в знак примирения с Западом перестанет преследовать «диссидентов», таких как Навальный, журналист Владимир Кара-Мурза или видеоблогер Илья Яшин. Но это был бы только первый шаг на длинном пути к власти в стране, еще не проведшей свободных или честных выборов.

«Изгнанник» Михаил Ходорковский

Бывший нефтяной магнат Михаил Ходорковский является еще одним критиком режима, выступив против Путина режима и проиграв, в итоге его лишили нефтяной империи «ЮКОС», бросили в тюрьму на 10 лет и, наконец, «отправили в изгнание». Его фонд «Открытая Россия», запрещенный в РФ, продолжает выступать за реформы, но сам Ходорковский не демонстрирует явных амбиций по поводу триумфального возвращения и получения лидерской роли в постпутинской России.

59-летний Ходорковский решительно поддерживает сопротивление Украины против агрессии России, призывая Запад поставлять больше оружия. Но его «репутация безжалостного бизнесмена» не была забыта россиянами, до сих пор живущими в памяти хаотических ельцинских лет, когда олигархи накопили огромные активы путем коррупционной приватизации, что лишило нацию ее советского промышленного наследия.

«Темные времена»: режим Путина свергнут военным путем

Хотя в современной России нет истории успешных военных переворотов, было бы ошибкой исключать возможность отстранения Путина от власти в результате вооруженного восстания. Вот несколько ключевых игроков, на которых следует обратить внимание, если следующего правителя России выберут под дулом ружья.

«Мясник» Михаил Мизинцев

Министр обороны РФ Сергей Шойгу и начальник Генерального штаба Валерий Герасимов, оба имели неудачные войны, что фактически исключает их в качестве достойных доверия лидеров для любых шагов военного ведомства по захвату власти. В России нет традиции, когда недовольные офицеры устраивают переворот.

Но есть один генерал, преуспевающий после того, как заслужил репутацию большой жестокости: Михаил Мизинцев — «мариупольский мясник». Мизинцев возглавлял опустошительную осаду, во время которой погибли более 20 тысяч мирных жителей до того, как портовый город Мариуполь был захвачен войсками РФ в мае. Его повысили до заместителя министра обороны, ответственного за материально-техническое обеспечение, поскольку Россия стремится переломить ход контрнаступления Украины и положить конец мобилизационному хаосу. Возможно, Мизинцев и не является прямым претендентом на власть, но в ближайшие дни и недели будет лицом, за которым следует наблюдать.

«Военачальник» Рамзан Кадыров

Чеченский лидер Рамзан Кадыров, называющий себя «пехотинцем Путина», является одним из самых известных сторонников войны России против Украины. Он характеризует войну как бандитские разборки между его армией «кадыровцев» и врагами Украины, которых он назвал неонацистскими «бесами». Однако его войска показали лучшие результаты в качестве воинов в TikTok, чем на фронте.

Кадыров — грубый пропагандист режима, его канал в Telegram насчитывает более 2,6 миллионов подписчиков. Тем не менее, любая попытка использовать слабость Путина для содействия собственным политическим делам поставила бы Кадырова под личный риск, считает аналитик Сергей Гурьев.

Более вероятно, что Кадыров будет добиваться расширения автономии или независимости для Чечни, если в России произойдут политические потрясения, считает аналитик.

«Наемник» Евгений Пригожин

Если кто-то сейчас и похож на главнокомандующего России, то это Евгений Пригожин — олигарх, известный как «повар Путина», управляющий вагнеровцами. Недавно 61-летний Пригожин был снят на камеру, когда вербовал заключенных, обещая осужденным свободу, если они пойдут воевать против Украины.

«Вагнеровцы говорят мне, что в любое время проголосуют за него, а не за Путина, и мне кажется, что он чувствует запах крови», - написал в Twitter журналист Bellingcat Христо Грозев.

Однако для того, чтобы такой военачальник, как Пригожин, получил хотя бы малейшие шансы на власть, нужен большой переворот на поле боя — когда значительная часть территории, на которую Россия претендовала с 2014 года, была бы утрачена, а толпы недовольных российских военных вернулись бы домой.

«Государство должно быть в абсолютно катастрофической ситуации», – говорит политолог Марк Галеотти.

Такого прецедента в позднеимперской, советской и новейшей истории РФ нет. Ближайшими параллелями могут быть революционные события 1905 и 1917 годов, произошедшие после военных катастроф. В 1905 году царь Николай II удержался у власти, согласившись на ограниченные демократические реформы. В феврале 1917 года его свержение привело сначала к формированию временного либерального правительства, а большевики во главе с Лениным захватили власть лишь в октябре того же года.

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