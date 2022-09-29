В Чувашии арестовали белоруса-дальнобойщика 3 29.09.2022, 18:06

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Он украл айфон.

Белорусский дальнобойщик следовал на большегрузе в Казахстан через территорию России, но до пункта назначения ему доехать не удалось. В российской Чувашии, под Чебоксарами, он заметил на придорожной автозаправочной станции потерянный кем-то айфон и забрал себе. В итоге вместо Казахстана 58-летний мужчина оказался в российском изоляторе, сообщает пресс-служба МВД РФ по региону.

Инцидент произошел днем в среду, 28 сентября. В милицию позвонила 39-летняя россиянка и сообщила, что случайно забыла свой айфон стоимостью 80 тысяч российских рублей (около 1400 долларов по курсу ЦБ РФ) на заправке в деревне Шобашкаркасы, а когда вернулась, его там уже не было.

Прибывшая следственно-оперативная группа посмотрела записи камер видеонаблюдения и установила, что телефон забрал мужчина, который затем уехал на фуре Volvo. Ориентировку передали патрульным, экипаж ГИБДД, дежуривший на трассе, выехал вслед за фурой и смог ее нагнать в соседнем районе.

Похищенный айфон нашли в салоне грузовика, водитель которого оказался белорусом. Ему не оставалось ничего, кроме как признать свою вину. Против водителя возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража с причинением значительного ущерба гражданину). Мужчина взят под стражу до суда о мере пресечения. А айфон вскоре вернут хозяйке.

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