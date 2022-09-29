Сейм Латвии утвердил переход всех школ на государственный язык 29.09.2022, 18:13

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В детсадах образовательные программы также должны реализовываться только на латышском языке.

Сейм Латвии утвердил поправки к закону «Об образовании», согласно которым преподавание во всех школах и детских садах страны будет полностью реализоваться на латышском языке.

Об этом сообщило издание Delfi.

На последнем перед выборами заседании депутаты внесли поправки в Закон «Об образовании» и Закон «Об общем образовании», которые предусматривают, что с 2025/2026 учебного года в Латвии преподавание во всех школах будет только на латышском языке.

С 1 сентября 2023 года в детских садах образовательные программы также должны реализовываться только на государственном языке.

За законопроект проголосовали 63 депутата, против были только 16 парламентариев депутаты от «Согласия», представляющие интересы русского меньшинства, два депутата от «Суверенной власти», еще два депутата воздержались.

Законопроект был принят под громкие аплодисменты, и стал последним важным решением 13-го Сейма перед днем парламентских выборов, которые состоятся 1 октября. Больше о ходе выборов в балтийском государстве читайте в статье: Российский провал: какие изменения могут принести выборы в Латвии

Переход на обучение на государственном языке в нынешних школах нацменьшинств будет реализован за три года. Каждый учебный год конкретные классы будут переходить на обучение на государственном: 1-й, 4-й и 7-й классы - с 1 сентября 2023 года; 2-й, 5-й и 8-й классы - с 1 сентября 2024 года; 3-й, 6-й и 9-й классы - с 1 сентября 2025 года.

В школах, которые сейчас являются школами нацменьшинств, такие предметы, как родной язык и родная литература, а также другие предметы, связанные с изучением родной культуры, станут факультативными.

Переход на полностью латышскоязычное обучение будет сопровождаться проверками владения государственным языком директоров школ и педагогов. Руководителем образовательного учреждения сможет работать только человек, который понимает и использует государственный язык в установленном необходимом объеме для выполнения профессиональных и должностных обязанностей.

В случае, если должностное лицо Центра государственного языка в рамках процесса об административном нарушении против директора школы или детсада зафиксирует, что его владение латышским языком не соответствует требованиям нормативных актов и примет решение о применении штрафа, то об этом следует немедленно проинформировать работодателя такого директора.

При этом руководителю учебного заведения будет предоставлено право пересдать экзамен по государственному языку в течение трех месяцев. На три месяца работодатель отстраняет такого директора от должности, восстановление или увольнение зависит от пересдачи экзамена. Аналогичные процедуры будут применяться и в отношении педагогов.

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