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Кампания по вакцинации против гриппа стартует в Беларуси 1 октября

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  • 29.09.2022, 19:17
  • 1,306
Кампания по вакцинации против гриппа стартует в Беларуси 1 октября

Какие вакцины предложат белорусам.

В Беларуси с 1 октября начнется массовая вакцинация против гриппа, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Для вакцинации потребителям предложат российский «Гриппол плюс» (бесплатно) и произведенный во Франции четырехвалентный «ВаксигрипТетра» (за счет внебюджетных средств).

В первую очередь защита от гриппа необходима категориям граждан из групп высокого риска, подчеркнули в ведомстве. К группам высокого риска заболевания гриппом относят детей в возрасте от 6 месяцев, взрослых с хроническими заболеваниями и иммунодефицитными состояниями. Также в группе риска — люди в возрасте 65 лет и старше, беременные женщины. Прививки необходимы для медработников, учителей, работников торговли и общепита и других.

Вакцинация против гриппа в 2022 году будет проходить на фоне продолжающейся пандемии и проводимой вакцинации против COVID-19.

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