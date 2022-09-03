Волки загрызли любимого пони Урсулы фон дер Ляйен 1 3.09.2022, 9:47

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ЧП произошло в ста метрах от дома семьи главы Еврокомиссии.

Волки загрызли любимого пони главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в четверг вечером, разорвав его на пастбище в Бургдорф-Байнхорне в немецкой земле Нижняя Саксония, всего в ста метрах от дома семьи, сообщает Bild.

Труп животного был обнаружен в пятницу утром мужем европейской чиновницы Хайко фон дер Ляйеном. Еще один пони, пасущийся на пастбище, остался невредимым.

Урсула фон дер Ляйен, увлеченная наездница, заявила, что «вся семья ужасно расстроена этой новостью».

Глава Еврокомиссии живет в собственном особняке в Бургдорф-Байнхорне с 2007 года со своим мужем Хайко и семью детьми.

Это не первый инцидент с волками в этом районе. Всего десять дней назад три пони были зарезаны волками примерно в шести километрах от Бургдорфа.

Сейчас в Нижней Саксонии насчитывается 39 волчьих стай, с примерно 350 животными.

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