Карта войны в Украине на 30 сентября: данные британской разведки 30.09.2022, 16:51

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ВСУ успешно продолжают операцию по окружению россиян на Лиманском направлении.

Украинские военные продолжают операцию по окружению российской группировки на Лиманском направлении в Донецкой области. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Великобритании.

По данным британской разведки, украинские военные продвигаются на левом берегу реки Оскол Харьковской области.

Россияне усиливают атаки у Песков и Горловки Донецкой области, но украинские защитники не дают им продвинуться.

Захватчики продолжают обстреливать всю линию фронта в Запорожской и Херсонской области. Так, оккупационные войска пытаются сдержать наступление украинских бойцов.

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