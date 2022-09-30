Карта войны в Украине на 30 сентября: данные британской разведки
- 30.09.2022, 16:51
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ВСУ успешно продолжают операцию по окружению россиян на Лиманском направлении.
Украинские военные продолжают операцию по окружению российской группировки на Лиманском направлении в Донецкой области. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Великобритании.
По данным британской разведки, украинские военные продвигаются на левом берегу реки Оскол Харьковской области.
Россияне усиливают атаки у Песков и Горловки Донецкой области, но украинские защитники не дают им продвинуться.
Захватчики продолжают обстреливать всю линию фронта в Запорожской и Херсонской области. Так, оккупационные войска пытаются сдержать наступление украинских бойцов.