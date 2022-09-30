Зонд NASA сфотографировал ледяную поверхность Юпитера 5 30.09.2022, 18:34

3,110

Впечатляющий кадр.

Космический зонд Национального управления США по аэронавтике и исследованию космоса (NASA) Juno сделал новую впечатляющую фотографию Юпитера.

Об этом говорится в пресс-релиз Лаборатории реактивного движения NASA (JPL).

На фотографии была зафиксирована поверхность вблизи экватора Европы. Кадр был сделан 29 сентября, к при максимальном приближении космического аппарата на солнечных батареях — на расстоянии примерно 352 километра.

Это третий раз в истории, когда состоялся пролет ниже 500 километров и ближайший обзор экватора Европа.

Следует добавить, что Европа является шестым по величине спутником в Солнечной системе.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».