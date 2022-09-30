Зонд NASA сфотографировал ледяную поверхность Юпитера

Зонд NASA сфотографировал ледяную поверхность Юпитера5
- 30.09.2022, 18:34
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Впечатляющий кадр.
Космический зонд Национального управления США по аэронавтике и исследованию космоса (NASA) Juno сделал новую впечатляющую фотографию Юпитера.
Об этом говорится в пресс-релиз Лаборатории реактивного движения NASA (JPL).
На фотографии была зафиксирована поверхность вблизи экватора Европы. Кадр был сделан 29 сентября, к при максимальном приближении космического аппарата на солнечных батареях — на расстоянии примерно 352 километра.
Это третий раз в истории, когда состоялся пролет ниже 500 километров и ближайший обзор экватора Европа.
Следует добавить, что Европа является шестым по величине спутником в Солнечной системе.