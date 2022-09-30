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У Зеленского подтвердили окружение оккупантов в Лимане

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  • 30.09.2022, 21:25
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У Зеленского подтвердили окружение оккупантов в Лимане

У ВСУ появилась возможность отомстить за Иловайск.

ВСУ все плотнее сжимают кольцо окружения в Лимане Донецкой области и стране-оккупанту придется просить о пощаде.

Об этом в Тwitter написал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

«8 лет назад росвоенные окружили наши войска под Иловайском. Тогда наши парни согласились выйти без оружия. Но Россия нарушила слово – колонну расстреляли. Сегодня просить о выходе из Лиманского котла придется РФ. Если, конечно, банкетирующим в Кремле есть дело до своих солдат», - написал в соцсети Подоляк.

В свою очередь, сам глава ОПУ Андрей Ермак был немногословен, опубликовав в соцсети тонкий намек-шараду с походным полевым котелком.

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