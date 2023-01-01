Демилитаризация России идет полным ходом Александр Коваленко

1.01.2023, 20:30

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Немного о документированных потерях и не совсем.

Многие используют в анализе потерь российских оккупантов в Украине задокументированные материалы, фото и видео. Одним из ведущих ресурсов по публикациям данных материалов является Oryx. Но и они порою тормозят.

Есть в сети видео и фото материал, а не появляется он на сайте этого ресурса неделю, а, возможно, больше.

Или появилось видео уничтожения Т-90М и ждет своей участи систематизации данных, в то время как статистика ежесуточная нужна для более полного анализа.

На сегодняшний день, согласно данным Oryx, в Украине российские оккупанты потеряли 37 танков Т-90 разных модификаций уничтоженными, поврежденными и трофейными. На момент вторжения россии в Украину на вооружении вс рф было не более 70 танков. То есть, было уничтожено более 50% Т-90? Нет.

Я уже неоднократно встречал ряд фото и видео фактов уничтожения Т-90, не отмеченных у Oryx, то есть потери этих ОБТ не учтены документально.

Согласно моей информации, Т-90 в Украине уничтожено более 60 единиц и сейчас туда гонят спешно снимаемые с хранения единицы.

Демилитаризация. Благодаря ВСУ!

Александр Коваленко, Telegram