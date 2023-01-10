Как чекист победил христианина в патриархе Кирилле 9 Виктория Зубкова

10.01.2023, 9:59

3,246

Глава РПЦ выступает в роли штатного пропагандиста.

7 января было опубликовано рождественское интервью патриарха Кирилла телеканалу «Россия 1». Товарищи чекисты собрались по случаю Рождества Христова, чтобы пересказать пропагандистские методички.

В частности, интервьюер спросил патриарха, считает ли тот русских и украинцев одним народом.

В ответ глава РПЦ заявил: «Несомненно».

По его словам, русские и украинцы «это один народ, вышедший из Киевской купели Крещения», «уж очень большой народ» — прямо «от Белого до Черного моря». Он отметил, что «эта огромность» вызывает страхи и зависть и поэтому внешние силы пытаются «этот [один] народ разделить, растащить, а то и столкнуть одну часть с другой».

Нарративу «русские и украинцы – один народ, единое целое» сто лет в обед.

К примеру, в июле 2021 года под авторством Путина была опубликована статья «Об историческом единстве русских и украинцев». Кроме прочего, в статье сказано, что «русские и украинцы – один народ, единое целое», «русские, и украинцы, и белорусы – наследники Древней Руси, являвшейся крупнейшим государством Европы», а «современная Украина – целиком и полностью детище советской эпохи».

Также, по мнению Путина, в СССР границы между республиками «не воспринимались как государственные, носили условный характер в рамках единой страны» и «республики – учредители Союза, после того как они сами же аннулировали Договор 1922 года, должны вернуться в те границы, в которых они вступили в состав Союза». В этом он сослался на мнение «профессионального юриста», «самого яркого политического деятеля новой России, первого мэра Санкт-Петербурга А. Собчака», за которым на заре своей политической карьеры носил портфель.

Годом ранее, в июне 2020 года в эфире программы «Москва. Путин. Кремль» на телеканале «Россия-1» Путин заявил, что при создании СССР многие республики, вошедшие в его состав, «получили огромное количество российских земель» и «традиционных российских исторических территорий». Но при выходе из состава Советского Союза, по мнению президента России, каждая из республик должна была «выходить с чем она пришла» и не «тащить с собой подарки от русского народа». Но вернемся к патриарху.

Не обошел вниманием глава РПЦ и свое непутевое дитя — Украинскую православную церковь Московского патриархата (УПЦ). Он посетовал, что «в центре Европы действительно развязано гадкое гонение на Церковь — под лозунгами демократии, свободы и так далее».

Напомним, 31 декабря 2022 года завершился и не был продлен срок аренды Успенского собора и Трапезной церкви на территории, принадлежащей национальному заповеднику «Киево-Печерская лавра». Оба храма арендовала УПЦ, но теперь их вернули государству.

Как раз в день публикации интервью, 7 января, глава Православной Церкви Украины Епифаний отслужил первую рождественскую литургию в главном храме Киево-Печерской лавры. Верующие назвали событие историческим — в Успенском соборе, который был оккупирован российскими агентами, состоялась служба украинской церкви и на украинском языке.

Интервьюер отметил, что украинцы и россияне «оказались по разные стороны большого противостояния, явно растет ожесточение, а с той стороны культивируется ненависть ко всему русскому».

Заметьте, ненависть «культивируется», по мнению пропаганды, «ко всему русскому». А, например, призывы главы государственного телеканала «RT Россия» Красовского «топить и жечь украинских детей» — не в счет.

В ответ патриарх Кирилл заявил, что в Украине «предпринимается все для того, чтобы в глазах украинцев Россия действительно стала врагом «. В то же время, по его словам, «никакого культивирования ненависти» к украинцам в России нет.

«Мы несогласны с политической позицией руководства [Украины], но речи не идет ни о каком культивировании недоброжелательного отношения к Украине и к украинцам, и я как Патриарх всея Руси особенно внимательно к этому отношусь», — сказал он.

Напомним, только по официальным данным Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, с начала полномасштабной войны зафиксировано 17 831 случай гибели или ранения гражданских лиц в Украине: 6884 погибших и 10 947 раненых. Среди погибших 429 детей, раненых – 800. При этом реальное количество случаев гибели или ранения гражданских лиц значительно выше, поскольку многие сообщения из мест, где они имели место, по-прежнему требуют дополнительного подтверждения, в то время как получение информации из некоторых мест, где идут боевые действия, задерживается. В одном только Мариуполе, по разным оценкам, погибло более 22 тыс. человек.

Собственно, все интервью — сплошное вранье.

Среди прочего, глава РПЦ вещал о защите «традиционных духовных ценностей, и запрете пропаганды гомосексуализма и педофилии» в России.

Тем временем, по данным портала Statista, заболеваемость ВИЧ в РФ составляет 40,2 случая на 100 тыс. человек, тогда как в большинстве «бездуховных» европейских стран — от 2 до 5 случаев. Россия вошла в топ-5 стран по приросту новых случаев ВИЧ по итогам 2021 года, обогнав Танзанию, Уганду и Замбию. Согласно отчетам ЮНЭЙДС и ECDC, на РФ пришлось 3,9% из 1,5 млн новых случаев заражения ВИЧ в мире. По этому показателю Россию обогнали только Южная Африка (14% всех новых случаев ВИЧ), Мозамбик (6,5%), Нигерия (4,9%) и Индия (4,2%).

Количество преступлений сексуального характера в отношении детей в России выросло с 2010 года на 44%. При этом эксперты считают, что официальная статистика отражает лишь вершину айсберга, ведь зачастую такие инциденты не поддаются огласке.

Хороши «ценности», ничего не скажешь.

В патриархе Кирилле чекист давно победил христианина, если он там, вообще, исходя из биографии Гундяева, был.

Виктория Зубкова, planeta.press.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».