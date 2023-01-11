Автоэксперт объяснил, как избежать обледенения автомобиля 1 11.01.2023, 17:59

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Полезные советы для автомобилистов.

Автоэксперт Антон Шапарин рассказал о способах, которые помогут избежать заледенения автомобиля, пишут росСМИ.

Припаркованные на улице машины могут покрываться льдом, если повышенная влажность воздуха сочетается с минусовой температурой. Чтобы не столкнуться с этим, можно использовать специальные смазочные средства, пояснил Шапарин.

«Нужно силиконовой смазкой смазывать резиновые поверхности дверей и иметь запас WD-40, чтобы защитить замки от замерзания», — объяснил эксперт.

Кроме того, Шапарин посоветовал использовать «антидождь» для создания защитной пленки на автомобиле. Это специальное химическое водоотталкивающее средство, благодаря которому на стекле остается меньше влаги, лед не намерзает, в итоге машина легче очищается.

«Дворники» Шапарин посоветовал поднимать, прежде чем оставить машину. В таком случае вода с них будет стекать и они не приморозятся к стеклу.

Кроме того, эксперт советует открывать окна и охлаждать машину после каждой поездки. Автомобиль не обледенеет, если быстро выстудится, считает эксперт. Так, достаточно будет около минуты подержать все четыре окна открытыми, прежде чем покинуть машину после прибытия в пункт назначения.

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