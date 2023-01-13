В Минске судят нобелевского лауреата: итоги шестого заседания 5 13.01.2023, 19:58

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Алесь Беляцкий

Правозащитников держат в наручниках и не кормят.

В суде Ленинского района Минска 13 января прошло шестое судебное заседание по «делу Вясны». По ч. 4 ст. 228 («контрабанда организованной группой») и ч. 2 ст. 342 Уголовного кодекса («финансирование групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок») судят председателя правозащитного центра «Вясна» и Нобелевского лауреата Алеся Беляцкого, его заместителя Валентина Стефановича и координатора кампании «Правозащитники за свободные выборы» Владимира Лабковича. В рамках этого процесса также заочно судят правозащитника Дмитрия Соловьева, который был вынужден покинуть Беларусь из-за уголовного преследования. Дело рассматривает печально известная судья Марина Запасник, а государственное обвинение поддерживает прокурор Александр Король.

На шестом заседании суда по «делу Вясны» продолжают допрашивать свидетелей и зачитывать их показания. Но лично дать показания на суде смогли единицы: большинство свидетелей находится за границей, а сегодня на суде стал известен еще ряд причин, по которым свидетели не могут явиться на судебный процесс.

13 января лично на суде был допрошен свидетель из Гомеля, которому помогал глава гомельского отделения «Вясны» Леонид Судаленко, приговоренный к трем годам колонии по ч. 2 ст. 342 Уголовного кодекса («финансирование организованной группой групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок»). Дело в том, что следствие признало, будто Алесь Беляцкий, Валентин Стефанович, Владимир Лабкович и Дмитрий Соловьев якобы осуществляли «подготовку граждан для участия в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок, а также финансирование и материальное обеспечение таких акций под видом правозащитной и благотворительной деятельности».

В этой группе, по мнению обвинения, состояли уже осужденные гомельские правозащитники Татьяна Ласица, Леонид Судаленко, а также Мария Тарасенко, правозащитники Наталья Сацункевич, глава брестского отделения «Вясны2 Владимир Величкин и другие.

Свидетель из Гомеля на суде заявил, что не знает обвиняемых, и вообще был удивлен, что его вызвали давать показания по этому делу. На заседании его допрашивали о том, чем ему помогал отбывающий срок в витебской колонии Судаленко.

Остальные свидетели, которые были запланированы на 13 января, в суд не явились. Они прислали заявления о рассмотрении дела вне их присутствия. В основном, они ссылались на отсутствие средств на дорогу, на наличие несовершеннолетних детей, на состояние здоровья. Но адвокаты правозащитников выступили против зачитывания показаний свидетелей, поскольку заявленные причины не являются исключающими возможность их присутствия. Защитники «вясновцев» заметили, что заявления написаны как под копирку, и странно, что у всех нет денег, хотя все они находятся в Беларуси. Документов, подтверждающих плохое самочувствие, свидетели не предоставили. Адвокат заметила, что это лишает обвиняемых права на защиту, поскольку у них нет возможности задать дополнительные вопросы. Еще одна адвокат заметила, что свидетелей на суд можно доставить и принудительно.

Но, несмотря на возражения адвокатов, суд признал уважительными причины неявки свидетелей и решил зачитать их показания, данные в ходе следствия.

Алесь Беляцкий, который еще на первом заседании заявлял, что он не успел ознакомиться с более чем 70 томами материалов уголовного дела (на изучение 283 томов дела по 300 страниц был отведен всего месяц), сегодня попросил государственного обвинителя зачитывать показания свидетелей как можно более подробно. А Валентин Стефанович потребовал огласить два документа из первого тома, которые свидетельствуют о том, что на обвиняемых оказывалось сильное давление в СИЗО. Также Валентин заявил, что доказательства собирали у обвиняемых с нарушениями, о чем также свидетельствуют эти документы. Валентин Стефанович добавил, что «все знают, чем у нас в стране занимается ГУБОПиК».

На суде 13 января, в основном, зачитывали показания свидетелей из Бреста, касающиеся деятельности брестского отделения «Вясны». На днях уже были зачитаны показания Маргариты Величкиной. Из материалов дела стало известно, что в брестском офисе «Вясны» была установлена видеокамера и осуществлялась оперативная видеосъемка. Свидетелям во время следствия демонстрировали, в том числе, расписки и кадры видеозаписей со звуком, на которых они должны были опознать себя.

Правозащитников по-прежнему продолжают удерживать на суде в наручниках. Конвоиры запирают во время судебных заседаний двери на ключ изнутри. Валентин заявил, что на суде их не кормят. Правозащитник отметил, что судья должна думать о питании обвиняемых и не назначать судебные заседания слишком часто.

Следующее заседание назначено на понедельник, 16 января.

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