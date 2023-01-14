В Польше придумали аккумулятор, который полностью заряжает телефон за восемь минут 2 14.01.2023, 17:40

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Он может прослужить до 68 лет.

Польская компания The Batteries придумала способ изготовления тонкопленочных аккумуляторов, которые полностью заряжаются за 8 минут и могут прослужить до 68 лет, пишет «Европульс».

По словам создателей нового метода, ключевое отличие обычных (литий-ионных или литий-полимерных) аккумуляторов от тонкопленочных полупроводниковых заключается в том, что обычные аккумуляторы изготавливаются из материала, структура которого неоднородна и содержит значительное количество дополнительных веществ. Это значительно снижает плотность энергии батареи.

Тонкопленочная технология, в отличие от традиционной, позволяет исключать из основного материала дополнительные вещества, увеличивая плотность энергии готовой батареи.

Кроме того, такая батарея более устойчива к самым разным условиям. Например, температурный диапазон, который он способен выдерживать, варьируется от -40 до 170 градусов Цельсия.

В настоящее время польская компания собирается открыть первый завод по производству батарей под Жешувом и наладить производство десятков тысяч аккумуляторов в год.

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