Какие курсы доллара и евро установили обменники на выходные 14.01.2023, 18:05

Где белорусам выгоднее всего купить доллары?

Доллар всю эту неделю на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи дешевел. При этом курс евро замер на уровне 10 января — 2,9 рубля. «Зеркало» посмотрело, какие курсы валют установили обменники на выходные. Самый выгодный для клиентов банков курс продажи финучреждениями доллара — 2,615 рубля, а евро — 2,795 рубля.

Выше всего курс продажи банками доллара — 2,65 рубля («Белгазпромбанк», «Сбер Банк (Беларусь)», «Технобанк»), а ниже всего — 2,615 рубля («Банк Решение»).

Уточним, что в разных обменниках одного банка могут отличаться курсы валют.

Выгоднее всего сдавать американскую валюту в «БНБ-Банк» — 2,61 рубля.

Самый высокий курс продажи банками евро — 2,855 рубля (Банк БелВЭБ), а ниже всего — в «ВТБ Банк (Беларусь)», «Статусбанк» (2,795 рубля).

Евро выгоднее всего сдавать в «БСБ Банк» — 2,745 рубля.

Российский рубль банки принимают по 2,8 рубля за 100 российских рублей (только «Паритетбанк» — 2,7995 рубля).

Самый высокий курс продажи банками российского рубля — 3,96 рубля за 100 российских рублей («Паритетбанк»), а самый низкий — 3,865 рубля («БНБ-Банк», «Статусбанк»).

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