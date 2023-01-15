«Нью-Джерси» Егора Шаранговича победил «Лос-Анджелес» 15.01.2023, 10:45

У белорусского форварда — два голевых паса.

«Нью-Джерси» в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ в гостях победил «Лос-Анджелес» — 5:2. Белорусский нападающий «дьяволов» Егор Шарангович отметился двумя голевыми передачами при четвертом и пятом взятии ворот «королей», сообщает pressball.by.

Всего белорус провел на льду ровно 15 минут, 1 раз бросил по воротам и завершил поединок с показателем полезности «+2».

В сезоне у Шаранговича 20 (10+10) очков в 43 играх, при показателе полезности «+1» и 10 минутах штрафа.

Лос-Анджелес — Нью-Джерси — 2:5 (1:1, 1:3, 0:1)

Шайбы: 1:0 — Фиала(Кемпе, Даути, 6.32 — бол.). 1:1 — Татар (Хишир, Хьюз, 12.51 — бол.). 1:2 — Хаула (Мерсер, 22.37). 2:2 — Копитар(Даути, Виларди, 26.48 — бол.). 2:3 — Охотюк (Палат, Хьюз, 27.40). 2:4 — Грэйвс (Шарангович, 30.57). 2:5 — Братт (Шарангович, Грэйвс, 58.56 — п.в.).

We have conclusive evidence that Ryan Graves extends the lead. pic.twitter.com/2BeWwIKKyw — New Jersey Devils (@NJDevils) January 15, 2023

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