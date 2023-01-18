В Беларуси пачками раздают штрафы водителям, отказавшимся заправляться топливом по завышенным ценам 1 18.01.2023, 11:44

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Под удар попали фуры с европейскими номерами.

В Беларуси массово штрафуют перевозчиков на фурах с европейскими номерами, которые не выполняют требование о покупке на АЗС топлива по завышенным ценам. Таможенники еще в прошлом году пообещали отслеживать соблюдение этого правила, а за нарушение наказывать, пишет zerkalo.io. Свое слово они сдержали: суды конвейером выносят постановления, составленные словно под копирку, о штрафах за «неправильную» заправку грузовиков из ЕС.

Напомним, о чем идет речь. В мае прошлого года для фур с номерами ЕС ввели новшество: на территории Беларуси они могут заправляться только на определенных АЗС и специальным видом дизтоплива, цена на которое выше, чем для остальных водителей. Причем альтернативы для водителей большегрузов на европейских номерах не предполагается.

Кроме того, концерн «Белнефтехим» разослал на АЗС, где дизтопливо продается по обычной цене, памятку для операторов. Они должны отслеживать номера фур, которые у них заправляются, и, если это грузовик с номерами ЕС, в течение 30 минут сообщить о факте заправки в таможню.

В Таможенном комитете объяснили, зачем это нужно делать: «Любое лицо обязано об этом сообщить в органы, которые вправе составлять административный протокол. Мы будем проводить проверку (по фактам заправки в других местах. — Прим. ред.), проверять, есть ли в действиях нарушения».

Как выяснилось, подобные проверки действительно проводятся, а за заправку на «неправильных» АЗС следует наказание. Только за декабрь прошлого года в районных судах Бреста вынесли несколько постановлений об административном правонарушении по ст. 24.3 КоАП (Неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий) в отношении водителей фур с европейскими номерами.

Речь идет в основном о гражданах Беларуси и Польши — водителях тягачей на европейских номерах, которые въехали на территорию нашей страны для перецепки. Все они обвиняются в одном и том же: заправились на АЗС, не включенных в определенный перечень для западных перевозчиков, и приобрели топливо по обычной цене, а не по завышенной, тем самым нарушив постановление совмина № 247 «О перемещении транспортных средств».

К примеру, в постановлении суда Ленинского района Бреста от 27 декабря сообщается, что 5 числа того же месяца работающий в польской фирме белорус, водитель грузовика с номерами ЕС, «заехал и осуществил заправку данного транспортного средства на автозаправочной станции», которая не входит в число специально отведенных для таких перевозчиков.

Решения, вынесенные судом в отношении попавших под «административку» дальнобойщиков, тоже одинаковы: все они признаны виновными в «неповиновении», с них постановили взыскать штраф в размере 50 базовых величин, то есть 1600 рублей (напомним, одна базовая величина на конец 2022 года составляла 32 рубля). Он должен быть уплачен не позднее одного месяца со дня вступления постановления в силу.

Следует отметить, что ни один из водителей на судебное заседание не явился. В большинстве случаев на изъятые у них деньги на сумму штрафа накладывали арест, их предписывалось обратить в счет уплаты взыскания в случае неисполнения постановления.

Напомним, с 16 апреля прошлого года Беларусь ввела контрсанкции против автоперевозчиков из ЕС. Теперь они могут въезжать в нашу страну только для доставки грузов в специальные транспортно-логистические центры для перецепки. Дальше груз могут доставлять белорусские перевозчики.

При этом европейские грузовики могут въехать в нашу страну через определенные пункты пропуска. Именно на определенных приграничных АЗС и продают специальное дизтопливо ДТ-Л-К5 ECO, которым должны заправляться фуры на западных номерах. К примеру, в Брестской области его продают на двух заправках, которые находятся у пункта пропуска «Козловичи».

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