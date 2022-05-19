Приграничные АЗС в Беларуси будут продавать дизельное топливо по повышенным ценам с 20 мая 19.05.2022, 9:13

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Речь идет о 12 заправках.

Приграничные АЗС повысят цены на дизельное топливо для европейских перевозчиков с 20 мая, сообщает «Белнефтехим».

Речь идет о 12 заправках, закрепленных за пунктами пропуска и установленными местами совершения грузовых операций и перецепки для европейских перевозчиков.

«Изменения касаются реализации дизельного топлива с учетом сезонного спроса марок ДТ-Л-К5, сорт С, ЕСО, или ДТ-З-К5, сорт F, ECO, или ДТ-З-К5, класс 0, ECO, или ДТ-З-К5, класс 2, ЕСО — цена на него будет выше уровня розничной цены на обычные виды дизельного топлива в Республике Беларусь», — говорится в сообщении.

В «Белнефтехиме» подчеркнули, что это не коснется белорусов.

«У белорусских потребителей (граждан и резидентов Республики Беларусь), а также у физических лиц — граждан стран Европейского союза остается возможность заправлять автомобили другими видами дизельного топлива на остальных АЗС, расположенных в Беларуси. Их в стране более 800», — говорится в сообщении.

Напомним, накануне на некоторых приграничных АЗС появились объявления, что стоимость дизельного топлива составит 3,58 рубля за литр, в то время как предельная цена «Белнефтехима» составляет 2,34 рубля за литр.

Нововведение касается европейских перевозчиков, которым власти Беларуси запретили следование по территории страны фур, зарегистрированных в странах ЕС, за исключением проезда через специально выделенные пункты пропуска к местам перегрузки или перецепки (а также заправки на АЗС).

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