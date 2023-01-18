В Подмосковье обнаружили тело пропавшего экс-бойца ММА из Могилева 18.01.2023, 17:29

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Евгений Дворяков

Евгению Дворякову было 29 лет.

В Подмосковье погиб дальнобойщик из Могилева, экс-боец MMA Евгений Дворяков. Ранее он тренировался с известным в прошлом Могилевским блогером Никитой Ворожбитовым, сообщает Mayday.

Известно, что в ночь с 7 на 8 декабря его грузовик со всеми документами, личными вещами и телефоном был обнаружен на парковке возле таможни «Селятино» под Наро-Фоминском. Но сам водитель исчез. Поиски долгое время были безрезультатными.

Однако 14 января стало известно, что парень погиб. Рассматривается версия убийства. Евгению было 29 лет, он вел здоровый образ жизни, был женат, имел ребенка.

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