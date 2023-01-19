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«Виталюр» и пустота: как сейчас выглядят магазины сети

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  • 19.01.2023, 14:40
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«Виталюр» и пустота: как сейчас выглядят магазины сети

Все 84 магазина «Виталюр» отходят под управление «Санты».

Похоже, что сеть магазинов «Виталюр» — все. Еще в конце прошлого года стало известно, что все 84 торговые точки сети перейдут к «Санте». Причем процесс перехода под операционное управление уже начался. «Вечерний Гродно» побывал в «Виталюре» в микрорайоне Колбасино и поделился увиденным.

Про финансовые проблемы «Виталюра» стало известно в прошлом году. Сеть не могла вовремя рассчитаться с поставщиками за товар. В этой связи сеть пошла на сделку с другой крупной белорусской торговой сетью — «Санта». По условиям сделки «Санта» полностью покрывает задолженность перед поставщиками, а все 84 магазина «Виталюр» отходят под управление «Санты». Провести все необходимые мероприятия планируется до конца января этого года.

Что происходит в «Виталюре» на Суворова

«Виталюр» на Суворова в центре микрорайона в Колбасино продолжает работать в обычном режиме, однако многолюдности, как бывало прежде вечером рабочего дня, мы уже не наблюдаем. Почему?

Все просто — и без того ограниченный ассортимент суворовского «Виталюра» (а это типичный «магазин у дома») стал еще меньше. Полки с акционными товарами исчезли.

Из молочки на полках сгущенка, майонез, сыр и молоко. Стеллажи с овощами наполовину закрыты, вторая часть занята лимонами и мандаринами. На отдельной подставке сиротливо лежат несколько пучков бананов.

Холодильники с полуфабрикатами или собственной продукцией вообще пустые. В наличии несколько видов колбасы и пару видов рыбы.

Стеллажи со сладостями также почти пустые. Хлеб можно купить, но выбор очень ограничен. Алкоголя также немного.

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