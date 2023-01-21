Британские ученые нашли методику омоложения кожи на 30 лет 21.01.2023, 19:06

Новая методика позволила исследователям перемотать биологическое время.

Ученые раскрыли способ омоложения человеческих клеток, доказав, что биологические часы можно повернуть вспять. Методика омоложения клеток кожи на 30 лет пока находится в начале пути, но то, что удалось достичь, называют победой в регенеративной медицине, пишет Вloomberg.

Похоже, что средство Макропулоса, о котором в прошлом столетии писал чешский писатель Карел Чапек, удалось найти британским ученым из института Бабрахама. Правда, их эликсир красоты выглядит не так, как это представляли в XX веке.

Сейчас речь идет не о жидкой субстанции, позволяющей превратить бабушку в красавицу средних лет. Открытие ученых из Великобритании связано с перепрограммированием клеток, у которых сохраняется их основная деятельность.

В ходе экспериментов исследователи частично восстановили функции старых клеток кожи, приведя тем самым молекулярные показатели биологического возраста в иное состояние, соответствующее более молодой дерме. Этот метод позволил ученым «отмотать» клеточные биологические часы примерно на три десятилетия.

За основу брали молекулярные меры. В ходе эксперимента удалось добиться того, что не сделали предшественники: методика британских ученых позволила сдвинуть биологические часы на более длительный период. Частично омоложенные клетки проявили активность в экспериментах, имитирующих рану кожи, показав, что они могут вести себя как молодые «сородичи».

Несмотря на то, что исследование находится в самом начале пути, и другие типы клеток пока не подверглись экспериментам, ученые считают, что уже можно говорить: в регенеративной медицине произойдут серьезные перемены. Свое открытие исследователи назвали «прыжком во времени».

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