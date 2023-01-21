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Британские ученые нашли методику омоложения кожи на 30 лет

  • 21.01.2023, 19:06
Британские ученые нашли методику омоложения кожи на 30 лет

Новая методика позволила исследователям перемотать биологическое время.

Ученые раскрыли способ омоложения человеческих клеток, доказав, что биологические часы можно повернуть вспять. Методика омоложения клеток кожи на 30 лет пока находится в начале пути, но то, что удалось достичь, называют победой в регенеративной медицине, пишет Вloomberg.

Похоже, что средство Макропулоса, о котором в прошлом столетии писал чешский писатель Карел Чапек, удалось найти британским ученым из института Бабрахама. Правда, их эликсир красоты выглядит не так, как это представляли в XX веке.

Сейчас речь идет не о жидкой субстанции, позволяющей превратить бабушку в красавицу средних лет. Открытие ученых из Великобритании связано с перепрограммированием клеток, у которых сохраняется их основная деятельность.

В ходе экспериментов исследователи частично восстановили функции старых клеток кожи, приведя тем самым молекулярные показатели биологического возраста в иное состояние, соответствующее более молодой дерме. Этот метод позволил ученым «отмотать» клеточные биологические часы примерно на три десятилетия.

За основу брали молекулярные меры. В ходе эксперимента удалось добиться того, что не сделали предшественники: методика британских ученых позволила сдвинуть биологические часы на более длительный период. Частично омоложенные клетки проявили активность в экспериментах, имитирующих рану кожи, показав, что они могут вести себя как молодые «сородичи».

Несмотря на то, что исследование находится в самом начале пути, и другие типы клеток пока не подверглись экспериментам, ученые считают, что уже можно говорить: в регенеративной медицине произойдут серьезные перемены. Свое открытие исследователи назвали «прыжком во времени».

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