Военный эксперт: Путин серьезно просчитался с Пригожиным 23.01.2023, 18:55

Вооруженные уголовники несут угрозу для Кремля.

Президент России Владимир Путин поддерживает незаконные вооруженные формирования типа ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, которые впоследствии могут выступить против Кремля.

Об этом рассказал военный эксперт Александр Мусиенко в эфире всеукраинского телемарафона, транслируемого Youtube-каналом ТСН.

«Путин просчитывается достаточно серьезно. Он сейчас вооружает различные элементы, различные ЧВК. Он поощряет «атаманщину». Они всегда говорили — «у вас сейчас атаманщина»... Но это у вас сейчас ЧВК «Вагнер», ДШРГ «Русич», Ходаковский, Пригожин и так далее. Это у вас из мест лишения свободы маньякам и убийцам дают оружие и они идут убивать. А вы потом этим людям предлагаете места в Госдуме, это на полном серьезе дискутируется. Это же не у нас, а в России наградили Гиви и Моторолу, Путин вручил государственные награды террористам и убийцам. Это у них поощряется», — заявил Мусиенко.

Как отметил военный эксперт, ловушка в том, что удерживать этих людей под контролем — «достаточно тяжелое дело».

«Это не кадровые военные. 50 тысяч — это уже немалая цифра. Как минимум для того, чтобы совершить марш на Москву в стиле марша на Рим, который совершил в свое время Муссолини, вполне достаточно. И не факт, что кто-то будет противодействовать», – объяснил он.

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