Шустер: Надо будет России идти на Киев из Беларуси – пойдет 7 23.01.2023, 20:52

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Савик Шустер

У Лукашенко спрашивать не будут.

Если президент РФ Владимир Путин решит атаковать Украину со стороны Беларуси, то ему не понадобится для этого согласие Александра Лукашенко, который считает себя белорусским президентом. Такое мнение в интервью главному редактору интернет-издания «Гордон» Алесе Бацман выразил украинский телеведущий Савик Шустер.

«Я считаю, что Беларусь на сегодня – полностью оккупированная страна. Никаких серьезных решений Лукашенко не принимает. Надо было оружие – забрали у него оружие для российской армии. Надо было превратить страну в полигон – превратили. Надо будет идти на Киев из Беларуси – пойдут из Беларуси. У него спрашивать не будут», – подчеркнул Шустер.

Он отметил, что не воспринимает Лукашенко как человека, который может принимать решения.

«Я тут читаю, что Лукашенко добился от Путина, что белорусская армия пойдет во втором эшелоне. Ну то есть сидят Лукашенко и Путин, может, даже лежат вместе и переговариваются. И Путин говорит: «Я хочу из Беларуси напасть на Киев». «Ну хорошо, нападай на Киев», – отвечает Лукашенко. «Но я без тебя нападать на Киев не буду, ты мне нужен. Это я тебя держу тут как президента, ты должен идти со мной», – говорит Путин. И Лукашенко отвечает: «Хорошо, я пойду с тобой, но только сзади». Вот и вся договоренность», – сказал Шустер.

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