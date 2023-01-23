закрыть
23 января 2023, понедельник, 23:37
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Кулеба: Вопрос передачи Украине боевых самолетов сдвинулся с мертвой точки

  • 23.01.2023, 23:26
Кулеба: Вопрос передачи Украине боевых самолетов сдвинулся с мертвой точки
Дмитрий Кулеба

Осталось два типа оружия, которые Украина еще не получила.

Вопрос передачи Вооруженным силам Украины западных боевых самолетов сдвинулся с мертвой точки. Такое мнение выразил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 23 января в эфире единого телемарафона, который транслирует канал «Рада».

Министр отметил, что осталось два типа оружия, которые Украина еще не получила – дальнобойные ракеты и боевые самолеты. ВСУ на сегодняшний день не получали еще и западных танков, однако этот вопрос, по словам главы МИД Украины, «почти решен».

«Вы уже сейчас можете видеть в информационном пространстве, как кто-то где-то обговаривает тему самолетов. Раньше такого не было, а сегодня уже реальность», – подчеркнул министр.

Он ожидает, что на анонсированном в феврале заседании контактной группы по оказанию военной помощи Украине «Рамштайн-9» будут приниматься решения о новых поставках оружия разного типа, поскольку «война большая и нужны большие объемы вооружения».

По его словам, задача Украины, которую «доносят до всех партнеров», состоит в том, что ВСУ в этом году необходимо получить все необходимые для победы типы вооружения.

Министр добавил, что в разговорах с иностранными коллегами он отмечает, что украинские бойцы учатся использовать вооружение быстрее, чем страны принимают решения о его предоставлении.

«Когда она [тема самолетов] будет двигаться со скоростью, надеюсь, того же самолета, то мы быстро придем к результату», – резюмировал Кулеба.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Пять сценариев с двойником Путина
Пять сценариев с двойником Путина Владимир Фесенко
Смотреть невыносимо, но обязательно
Смотреть невыносимо, но обязательно Ирина Халип
Что задумал Герасимов
Что задумал Герасимов Игаль Левин
Выдающихся полководцев Путину не найти
Выдающихся полководцев Путину не найти Борис Соколов