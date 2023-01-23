Кулеба: Вопрос передачи Украине боевых самолетов сдвинулся с мертвой точки 23.01.2023, 23:26

Дмитрий Кулеба

Осталось два типа оружия, которые Украина еще не получила.

Вопрос передачи Вооруженным силам Украины западных боевых самолетов сдвинулся с мертвой точки. Такое мнение выразил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 23 января в эфире единого телемарафона, который транслирует канал «Рада».

Министр отметил, что осталось два типа оружия, которые Украина еще не получила – дальнобойные ракеты и боевые самолеты. ВСУ на сегодняшний день не получали еще и западных танков, однако этот вопрос, по словам главы МИД Украины, «почти решен».

«Вы уже сейчас можете видеть в информационном пространстве, как кто-то где-то обговаривает тему самолетов. Раньше такого не было, а сегодня уже реальность», – подчеркнул министр.

Он ожидает, что на анонсированном в феврале заседании контактной группы по оказанию военной помощи Украине «Рамштайн-9» будут приниматься решения о новых поставках оружия разного типа, поскольку «война большая и нужны большие объемы вооружения».

По его словам, задача Украины, которую «доносят до всех партнеров», состоит в том, что ВСУ в этом году необходимо получить все необходимые для победы типы вооружения.

Министр добавил, что в разговорах с иностранными коллегами он отмечает, что украинские бойцы учатся использовать вооружение быстрее, чем страны принимают решения о его предоставлении.

«Когда она [тема самолетов] будет двигаться со скоростью, надеюсь, того же самолета, то мы быстро придем к результату», – резюмировал Кулеба.

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