ISW рассказал о провале россиян под Бахмутом 24.01.2023, 8:29

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Оккупанты пытаются скрыть военные неудачи.

Американский Институт изучения войны (ISW) пишет, что наступательная операция российских оккупантов в Запорожской области, по всей видимости, закончилась провалом. Заявления Минобороны РФ о том, что были захвачены какие-то населенные пункты, является попыткой скрыть провал на другом направлении — Бахмутском.

ISW пишет, что не нашлось подтверждений словам назначенного оккупантами главы оккупационной администрации Запорожской области Владимира Рогова о якобы захвате российскими войсками нескольких населенных пунктов.

При этом военные аналитики ссылаются на данные российских пропагандистов, которые заявляют о том, что российские войска перешли к обстрелам целей вдоль запорожской линии фронта – включая населенные пункты, которые, как утверждал Рогов, захвачены российскими войсками.

Уточняется, что заявления оккупантов, в том числе и Рогова, свидетельствуют о создаваемом РФ нарративе о «тактических успехах» в Запорожской области. Целью может быть отвлечение внимания россиян от отсутствия обещанного прогресса в Бахмуте.

Многие российские военные блогеры преувеличивали важность Соледара и утверждали, что тактическое наступление российских войск в Соледаре предвещает окружение российскими войсками Бахмута. При этом российские войска не добились значительных успехов вблизи Бахмута, несмотря на продвижение в Соледаре в середине января, и неизбежное окружение или захват Бахмута Россией остается маловероятным, добавили в ISW.

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