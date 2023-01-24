«В ванной росли самые настоящие грибы - с шляпкой и на ножке» 4 24.01.2023, 12:53

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Фото: Павел МАРТИНЧИК

Белорус заселился в квартиру на сутки и испытал шок.

Такое нарочно не придумаешь: только несокрушимая сила природы и безалаберность человека, ответственного за чистоту, могли породить подобное. С настоящим биологическим чудом довелось столкнуться читателю «Онлайнера» Виталию, который приехал в командировку в Витебск. Организация, отправившая молодого человека трудиться в другой город, арендовала для него и других коллег квартиру на сутки. Жилье было, понятное дело, не категории VIP — обычная квартира с уставшим ремонтом. Но в ванной командировочных ожидал особый сюрприз.

— Представляете, в ванной росли грибы! Причем речь не про грибок (плесень), а про самые настоящие грибы — с шляпкой и на ножке. И не один, а сразу три. Так как хозяев мы не видели и их контактов не имели, сказать о таком подарке не могли. Сами тоже решили не трогать — пускай разрастаются. Да и квартира же посуточно сдается, убирать в любом случае должны те, кто деньги получает. Все, что в ней есть, — их имущество (и грибы тоже). А мы как приняли, так и сдали обратно. Думаю, грибочки там до сих пор растут. Скоро, наверное, вокруг всей ванны будут, — рассуждает о грибном господстве Виталий.

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