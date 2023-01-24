Таллинн официально принял титул Зеленой столицы Европы 24.01.2023, 16:10

Город проявил себя в развитии «зеленого» транспорта.

Таллинн официально стал Зеленой столицей Европы 2023 года. Этот титул перешел к нему от Гренобля (Франция), пишет «Европульс».

Таллинн уже хорошо проявил себя в борьбе с загрязнением водоемов, сохранении биоразнообразия, развитии «зеленого» транспорта, а также устойчивом использовании земель.

C 1991 года парковая сеть города увеличилась, и теперь эти охраняемые территории составляют 19,5% территории города.

Столица Эстонии обязалась сократить выбросы на 40% к 2030 году и достичь климатической нейтральности к 2050 году: планируется, что к этому времени парниковых газов в городе будет не больше того количества, которое способна поглотить природа (например, деревья). Благодаря этому парниковые газы не будут «нагревать» атмосферу на планете.

В новом статусе Зеленой столицы Европы Таллинн планирует запустить ряд крупных проектов. Например, в нем появится так называемый линейный парк. Он будет представлять из себя зеленый коридор, который пройдет через несколько городских парков. Линейный парк не только сделает комфортным передвижение по Таллинну, но и позволит насекомым-опылителям «путешествовать» по городу.

Кроме того, в городе устроят масштабную уборку Балтийского моря, а также восстановят осушенные территории городского болота Пяскула.

У Таллинна есть долгосрочная стратегия под названием «Таллинн 2030», общей цель которой — создание к 2030 году здоровой городской среды и рационального использования природных ресурсов. Эта стратегия поддерживается планом по благоустройству Таллинна, стратегией по использованию дождевой воды и планом действий в области устойчивой энергетики, который устанавливает строгие требования к строительству.

Титул Зеленой столицы Европы Еврокомиссия присуждает с 2008 года городам с населением более 100 тысяч человек. Города оценивает международное жюри, состоящее из экспертов в области устойчивого развития. Города-кандидаты с населением более 100 тысяч человек оцениваются по 12 критериям, среди которых качество воздуха и воды, поддержание биоразнообразия, развитие «зеленого» городского транспорта и «устойчивое» развитие.

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