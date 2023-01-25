Зеленскому - 45 лет: как изменился президент Украины за время войны 3 25.01.2023, 14:21

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Прошедший год с его событиями и вызовами отразился внешне и внутренне на главе украинского государства.

Президент Украины Владимир Зеленский 25 января 2023 года встречает свой 45-й день рождения. Прошедший год с его событиями и вызовами - переход войны РФ против Украины в полномасштабную фазу и тотальный отпор украинцев вражеской навале - заметно отразился внешне и внутренне на главе Украинского государства.

Как изменился самый молодой президент Украины и 45-летний именинник за минувший год, РБК-Украина показало на красноречивых фотографиях.

В этом году, как и в прошлом, Зеленский свой день рождения праздновать не будет, а проведет его на работе в уже привычном формате. Из подарков верховный главнокомандующий, пожалуй, больше всего ждет дополнительные вооружения для скорейшего освобождения всей территории Украины, и больше средств ПВО/ПРО для защиты нашего неба и домов мирных жителей от вражеских ракет и дронов.

Хотя ранее Зеленский в одном из интервью признавался, что когда зарубежные коллеги 24 февраля озвучивали ему предложение относительно выезда из Украины, президент и тогда отвечал - лучше передайте оружие, в частности автоматы.

На ежедневных видеообращениях к украинцам президент информирует о ситуации на фронтах, политических, экономических и социальных событиях в нашей стране, детальнее рассказывая о тех и иных важных указах и решениях.

Президент отпустил бородку и сменил деловой костюм на милитари-одежду еще в первые дни полномасштабного вторжения РФ.

И в таком стиле появляется также практически на всех официальных мероприятиях, приемах иностранных гостей, в том числе глав и лидеров других государств, руководителей международных организаций.

Аналогичный «стиль» Зеленский оставил и во время своей первой зарубежной поездки со времени введения режима военного положения, когда в декабре общался с американским коллегой Джозефом Байденом и выступал в Конгрессе.

Добавим, что со временем в разных странах мира констатировали массовую заинтересованность подобным гардеробом - покупатели искали в магазинах футболку или рубашку «как у Зеленского».

Президент Украины отмечал в разговоре с журналистами, что на сон он стал выделять около 5-6 часов, если нет форс-мажоров. Так, на некоторых кадрах с обращений президента можно заметить «мешки» от недосыпания и новые морщины.

При этом на лице Зеленского можно видеть и улыбку: при визите в школу для поздравления учеников с Днем знаний, при посещении раненых защитников Украины в госпитале, при поездках в освобожденные города и «горячие точки» - прифронтовые и возле передовой, которые президент посещает для награждения воинов-героев и общения с жителями деоккупированных населенных пунктов.

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