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В Украине ликвидировали оккупанта, который «воевал с НАТО»

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  • 26.01.2023, 8:19
  • 4,678
В Украине ликвидировали оккупанта, который «воевал с НАТО»

Захватчик попал в засаду.

Украинские воины ликвидировали российского военного разведчика Романа Скорова, который якобы «воевал с НАТО».

Как сообщает офицер ВСУ, блогер Анатолий Штефан «Штирлиц», российская пропаганда выдала ликвидацию Скорова за героический подвиг. Он якобы «прикрывал боевых товарищей».

По версии россиян, Скорова «минуснули» под Сватовым. Он якобы в составе разведгруппы ушел в тыл украинских воинов, но «попал в засаду специальных частей НАТО».

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