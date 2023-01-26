В Украине ликвидировали оккупанта, который «воевал с НАТО» 7 26.01.2023, 8:19

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Захватчик попал в засаду.

Украинские воины ликвидировали российского военного разведчика Романа Скорова, который якобы «воевал с НАТО».

Как сообщает офицер ВСУ, блогер Анатолий Штефан «Штирлиц», российская пропаганда выдала ликвидацию Скорова за героический подвиг. Он якобы «прикрывал боевых товарищей».

По версии россиян, Скорова «минуснули» под Сватовым. Он якобы в составе разведгруппы ушел в тыл украинских воинов, но «попал в засаду специальных частей НАТО».

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