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Диетолог назвала самые полезные продукты зимой

  • 26.01.2023, 10:46
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Диетолог назвала самые полезные продукты зимой
фото: istock

Они обладают противовирусными свойствами. 

В зимний период организму человека может не хватать витаминов, в связи с этим зачастую ухудшается самочувствие и внешний вид. Восполнить недостаток витаминов помогут некоторые продукты, объяснила диетолог Людмила Микитюк росСМИ.

Так, очень важным витамином является витамин С — это природный усилитель иммунитета, обладающий противовирусными свойствами. 

По словам диетолога, витамин С помогает снизить риск заражения вирусными инфекциями, а также сократить продолжительность болезни и уменьшить ее тяжесть. 

Витамин C содержится в цитрусовых, квашеной капусте и шиповнике, пояснила Микитюк.

Наряду с этим диетолог посоветовала употреблять зимой более калорийную и теплую пищу. В рацион следует включать рыбу — она отличный источник жирных кислот омега-3. Также эксперт порекомендовала есть горячие и сытные овощные супы. 

Специалист также считает, что не стоит отказываться от моркови и овощей из семейства капустных, из которых организм получает множество полезных микроэлементов.

Также диетолог призвала не забывать употреблять ягоды. Черника, малина и клубника помогают предотвратить выброс гормона кортизола, объяснила специалист. 

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