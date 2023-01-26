Зеленский о Путине: Для меня это никто 8 26.01.2023, 13:50

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Владимир Зеленский

Президент Украины заявил, что ему неинтересны переговоры с РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский жестко высказался о главе Кремля Владимире Путине. Глава украинского государства в интервью Sky News заявил, что не знает, принимает ли еще российский диктатор какие-то решения.

На вопрос, поможет ли встреча с Путиным лицом к лицу урегулировать продолжающийся конфликт, Зеленский ответил:

— Мне это неинтересно. Неинтересно встречаться, неинтересно говорить. Почему? Потому что у нас была встреча с ним в нормандском формате, это было перед полномасштабным вторжением. Я видел человека, который говорит одно, а делает другое.

Также глава Украины заявил, что не понимает, кто управляет Россией:

— Не могу понять – это его решения или кого-то другого? Так что встречаться, пожимать руки? Неинтересно. Говорить? Я вообще не понимаю, кто принимает решения в России. Кто он теперь? После полномасштабного вторжения для меня он никто.

Стоит отметить, что глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков нервно отреагировал на заявление Зеленского.

Он сказал, что украинский президент «сам давно перестал быть возможным оппонентом для главы РФ».

Ранее сайт Charter97.org писал, что Зеленский не уверен в том, что Путин жив.

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