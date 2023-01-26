В рейтинге самых безопасных стран Беларусь оказалась между Танзанией и Кенией

В рейтинге самых безопасных стран Беларусь оказалась между Танзанией и Кенией4
- 26.01.2023, 15:49
- 2,238
Наша страна заняла 109-е место из 142.
Аналитическая платформа Numbeo опубликовала список самых безопасных стран мира. Беларусь в рейтинге уступила всем соседним странам, даже ведущим боевые действия.
Эксперты Numbeo ранжируют государства (территории) по двум основным показателям: индексу безопасности и индексу преступности. Исследование основано на опросах посетителей сайта. Оно не включает данные официальной государственной статистики, во многом носит информационный характер и не претендует на стопроцентную точность, пишет Myfin.
Всего в рейтинге – 142 позиции, а лидерами по безопасности стали государства Ближнего Востока, которых в первой десятке оказалось больше всего (4).
В топ-10 самых безопасных государств (территорий) вошли:
• Катар,
• ОАЭ,
• Тайвань,
• остров Мэн,
• Оман,
• Гонконг,
• Армения,
• Япония,
• Швейцария,
• Бахрейн.
Исландия заняла в рейтинге 15-е место, Чехия – 20-е, Израиль – 35-е, Германия – 44-е, Италия – 78-е, США – 88-е, Мексика – 103-е, Аргентина – 125-е.
Беларусь составители рейтинга определили на 109-ю позицию, а по соседству расположились две африканские страны – Танзания (108-е место) и Кения (110-е). Польша в списке самых безопасных стран оказалась на 28-м месте, Литва – на 37-м, Латвия – на 45-м, Россия – на 49-м, Украина – на 75-м.
Самыми опасными странами мира были признаны:
• Венесуэла,
• Папуа-Новая Гвинея,
• Афганистан,
• ЮАР,
• Гондурас,
• Тринидад и Тобаго,
• Гайана,
• Сирия,
• Сомали,
• Ямайка.