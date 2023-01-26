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В рейтинге самых безопасных стран Беларусь оказалась между Танзанией и Кенией

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  • 26.01.2023, 15:49
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В рейтинге самых безопасных стран Беларусь оказалась между Танзанией и Кенией

Наша страна заняла 109-е место из 142.

Аналитическая платформа Numbeo опубликовала список самых безопасных стран мира. Беларусь в рейтинге уступила всем соседним странам, даже ведущим боевые действия.

Эксперты Numbeo ранжируют государства (территории) по двум основным показателям: индексу безопасности и индексу преступности. Исследование основано на опросах посетителей сайта. Оно не включает данные официальной государственной статистики, во многом носит информационный характер и не претендует на стопроцентную точность, пишет Myfin.

Всего в рейтинге – 142 позиции, а лидерами по безопасности стали государства Ближнего Востока, которых в первой десятке оказалось больше всего (4).

В топ-10 самых безопасных государств (территорий) вошли:

• Катар,

• ОАЭ,

• Тайвань,

• остров Мэн,

• Оман,

• Гонконг,

• Армения,

• Япония,

• Швейцария,

• Бахрейн.

Исландия заняла в рейтинге 15-е место, Чехия – 20-е, Израиль – 35-е, Германия – 44-е, Италия – 78-е, США – 88-е, Мексика – 103-е, Аргентина – 125-е.

Беларусь составители рейтинга определили на 109-ю позицию, а по соседству расположились две африканские страны – Танзания (108-е место) и Кения (110-е). Польша в списке самых безопасных стран оказалась на 28-м месте, Литва – на 37-м, Латвия – на 45-м, Россия – на 49-м, Украина – на 75-м.

Самыми опасными странами мира были признаны:

• Венесуэла,

• Папуа-Новая Гвинея,

• Афганистан,

• ЮАР,

• Гондурас,

• Тринидад и Тобаго,

• Гайана,

• Сирия,

• Сомали,

• Ямайка.

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