Украинский генерал: Танки Leopard-2 и Abrams развалят оборону РФ на двух участках фронта 27.01.2023, 10:29

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Украинские военные вначале добьются побед оперативного уровня, а затем и стратегического.

Когда Украина получит от западных партнеров немецкие танки Leopard-2 и американские Abrams, ситуация на фронте может существенно измениться в пользу украинских военных.

Украинское государство с такой техникой сможет сначала достичь побед оперативного уровня, а совокупность таких побед приведет к достижениям стратегического уровня. Об этом рассказал бывший заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Игорь Романенко в интервью «Обозревателю».

«Добиться победы оперативного уровня, как это было в Харьковской, Херсонской областях, вполне возможно и нужно (с танками Leopard-2 и Abrams – ред.). А несколько таких побед оперативного уровня, кроме уже названных, на определенных направлениях-Луганск, Мариуполь, где – то еще-могут по совокупности привести и к существенным позитивным изменениям и к военным достижениям стратегического уровня. Например, развал обороны противника на юге или прекращение наступательных действий по всему фронту на Донбассе и вынуждение противника перейти к обороне», – отмечает Романенко.

Танки являются не только наступательным вооружением, но и оборонительным. Они позволят остановить движение противника.

Однако это не означает, что все полученные от западных партнеров танки будут распределены на 1100 км линии фронта. Такой подход был бы неправильным, отмечает генерал.

«Нужно помогать нашим Силам обороны остановить продвижение противника. А когда он обескровится, ввести в строй механизированные танковые части. Это могло бы привести к достижению не только оперативного, но и стратегического уровня, о которых мы говорили», – говорит генерал Романенко.

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