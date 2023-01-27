Сегодня – Международный день памяти жертв Холокоста 27.01.2023, 11:13

Он провозглашен в память о жертвах нацистского террора во время Второй мировой войны.

Сегодня в мире отмечают Международный день памяти жертв Холокоста.

Этот День провозглашен резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 1 ноября 2005 года, соавторами которой выступили 100 государств, в память о жертвах нацистского террора во время Второй мировой войны.

Дата 27 января выбрана не случайно: именно в этот день в 1945 году войска 1-го Украинского фронта освободили узников крупнейшего гитлеровского концлагеря смерти Аушвиц-Биркенау недалеко от польского Освенцима.

Стоит напомнить, что Холокост с древнегреческого переводится как «всесожжение» и означает систематическое преследование и уничтожение (геноцид) евреев нацистской Германией и коллаборационистами в течение 1933-1945 годов. В более широком смысле, холокост – систематическое гонение и уничтожение людей по признаку их расовой, этнической, национальной принадлежности, сексуальной ориентации или генетического типа как неполноценных, нежелательных.

Официально признано, что до 6 миллионов евреев были убиты во время Холокоста, из них от 2,2 до 2,5 миллиона на территории бывшего Советского Союза. В Беларуси массовые убийства начались практически одновременно с приходом немецких войск и продолжались до полного освобождения страны. Точная информация о количестве жертв и общей численности евреев, проживавших на белорусской территории к моменту начала Холокоста, отсутствует. Однако, по данным большинства научных источников, погибло примерно от 600 до 800 тысяч человек, то есть от 74 до 82 % еврейского населения Беларуси.

Мировое сообщество в этот день не только вспоминает жертв человеконенавистнической политики, но и выражает стремлении к борьбе с антисемитизмом, расизмом и всеми другими формами нетерпимости, которые могут привести к целенаправленному насилию в отношении отдельной группы людей.

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