Белорусских спортсменов не пустят на Европейские игры в Польше 3 27.01.2023, 13:07

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Не будет там и россиян.

Белорусские и российские спортсмены не будут допущены к III Европейским играм, которые пройдут 9-25 июня в польском Кракове.

Об этом заявляет Европейский олимпийский комитет (ЕОК).

Еще в ноябре 2022 года ЕОК заявил, что белорусские и российские спортсмены не смогут принимать участие в это соревновании.

На днях исполком Международного олимпийского комитета (МОК) призвал спортивные федерации, чтобы те рассмотрели допуск белорусов и россиян к соревнованиям в нейтральном статусе.

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