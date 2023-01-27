Белорусских спортсменов не пустят на Европейские игры в Польше

Белорусских спортсменов не пустят на Европейские игры в Польше3
- 27.01.2023, 13:07
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Не будет там и россиян.
Белорусские и российские спортсмены не будут допущены к III Европейским играм, которые пройдут 9-25 июня в польском Кракове.
Об этом заявляет Европейский олимпийский комитет (ЕОК).
Еще в ноябре 2022 года ЕОК заявил, что белорусские и российские спортсмены не смогут принимать участие в это соревновании.
На днях исполком Международного олимпийского комитета (МОК) призвал спортивные федерации, чтобы те рассмотрели допуск белорусов и россиян к соревнованиям в нейтральном статусе.