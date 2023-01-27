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ВСУ сбили российский Ми-24 на Бахмутском направлении

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  • 27.01.2023, 17:26
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ВСУ сбили российский Ми-24 на Бахмутском направлении

Еще один повредили.

Украинские защитники 26 января уничтожили вражеский вертолет Ми-24 в Донецкой области. Об этом сообщила пресс-служба Национальной гвардии Украины.

Отмечается, что летательный аппарат противника сбили харьковские нацгвардейцы на Бахмутском направлении с помощью ПЗРК Игла-1.

«26 января около 10.40 утра огневая группа зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона обнаружила на юго-восточной окраине Бахмута две воздушные цели. Расчетом ПЗРК Игла-1 одновременно было совершено два пуска ракет по вертолетам Ми-24. В результате боевой работы один вертолет был обезврежен, второй поражен», - уточнил начальник службы противовоздушной обороны 3-й бригады оперативного назначения.

Как подчеркнул наводчик ПЗРК, Ми-24 способен летать на малых высотах, что в условиях местности позволяет совершать скрытый подлет к расположению украинских подразделений. Он может маневрировать, нанося постоянные удары на наиболее важных участках с применением ракетного и артиллерийского вооружения. 

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