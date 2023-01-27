На Донбассе сбит российский штурмовик Су-25 27.01.2023, 18:38

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ВСУ все чаще уничтожают российскую авиацию.

Воины Воздушных сил ВСУ уничтожили российский штурмовик Су-25. Борт оккупантов уничтожен на Донбассе.

Российский Су-25 сбили зенитчики бригады имени гетмана Пилипа Орлика.

«27 января 2023 года, на восточном направлении, подразделением зенитной ракетной бригады имени гетмана Пилипа Орлика воздушного командования «Юг» был сбит очередной российский штурмовик Су-25», — говорится в заявлении.

В интервью сайту Charter97.org командир батальона «Волат» полка Калиновского Ян Мельников рассказывал, что под Бахмутом российские оккупанты стали чаще использовать авиацию, так как у них начался «снарядный голод».

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