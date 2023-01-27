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Ученые: В небе над Гавайями появилась «галактика»

  • 27.01.2023, 19:52
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Ученые: В небе над Гавайями появилась «галактика»

Ее появление связывают с запуском ракет-носителей.

В ночном небе над Гавайями появился необычный светящийся «водоворот», форма которого напоминает крошечную галактику. По мнению ученых, необычная структура связана с запуском ракеты-носителя компании SpaceX, сообщает Live Science.

Видео необычной структуры записала 18 января камера телескопа «Субару», который располагается на вулкана Мауна-Кеа. На видео можно увидеть, как небольшая точка света разворачивается в светящийся водоворот, который движется по небу в течение нескольких минут, а затем исчезает.

В Национальной астрономической обсерватории Японии считают, что это пятно света вызвал запуск ракеты-носителя. Компания SpaceX запустила ракету Falcon 9 с космодрома на мысе Канаверал во Флориде, она вывела на орбиту спутник для космических сил США.

Первая ступень ракеты-носителя отделилась от второй спустя примерно три минуты после старта и успешно вернулась на Землю. После этого вторая ступень использовала собственный двигатель, чтобы занять позицию для отделения спутника. После того, как это произошло, оставшееся топливо было выброшено перед повторным вхождением с атмосферу. Это привело к тому, что вторая ступень начала вращаться перед тем, как сошла с орбиты и упала в районе Тихого океана.

Это привело к образованию облака из замерзших топливных кристаллов в форме спирали, которое освещал солнечный свет.

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