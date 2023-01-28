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Авто взлетело в воздух: ВСУ разгромили базу РФ под Луганском

  • 28.01.2023, 14:11
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Авто взлетело в воздух: ВСУ разгромили базу РФ под Луганском

Украинские пограничники показали видео удара по оккупантам.

Пограничники уничтожили вражеский склад с боеприпасами в Луганской области. Взрыв был такой силы, что в воздух взмыло даже авто с грузом оккупантов.

Об этом сообщает ГПСУ.

«Аэроразведка ГНСУ обнаружила вражеский склад в Луганской области. Дождавшись пока оккупанты подвезут туда ресурсы, охранники границы передали координаты артиллеристам ВСУ», - говорится в сообщении

По данным пограничников, точным ударом тыловая база была уничтожена.

«От детонации боеприпасов в воздух взлетел и автомобиль, который транспортировал груз. Потери противника устанавливаются», - добавили в ГПСУ.

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