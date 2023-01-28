Россия передислоцировала из Беларуси истребитель-бомбардировщик Су-34 1 28.01.2023, 14:16

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Самолет взлетел с аэродрома в Барановичах.

В пятницу, 27 января, российские оккупанты передислоцировали свой истребитель-бомбардировщик Су-34 обратно в РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинговых групп.

«(27 января - ред.) С аэродрома «Барановичи» взлетел Су-34 ВКС РФ и отправился в РФ, покинув территорию Беларуси», - говорится в сообщении мониторинговой группы.

Там также отмечают, что, в целом, ситуация на территории Беларуси не изменилась. За прошедшие сутки активность была достаточно низкой за исключением пары колонн с техникой и полетов авиации.

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