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Медведь «Кардашьян» сделал 400 селфи в лесу Колорадо

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  • 28.01.2023, 15:11
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Медведь «Кардашьян» сделал 400 селфи в лесу Колорадо

Фотогеничный зверь запечатлел себя в разных положениях.

Дикий медведь «позировал» перед объективом камеры, с помощью которой экологи отслеживают поведение диких животных. Фотогеничный медведь был запечатлен в разных положениях, на одном таком селфи он высунул язык.

Сотрудники ведомства, которые занимаются вопросами диких животных в открытых местностях и горных парках в городе Боулдер (Колорадо), были крайне удивлены, когда увидели, что камера сделала медвежье селфи. Об этом сообщает The Sun.

Объектив запечатлел фотогеничного медведя в разных положениях.

«Медведь проявил особый интерес к одной из наших лесных камер, воспользовался возможностью и сделал сотни «селфи». Мы смеялись, когда увидели эти изображения, думаю, другие посмеются тоже», — сказал представитель ведомства по охране дикой природы.

Медведь подходил к камере с нескольких ракурсов, на одном из снимков он поднял подбородок вверх, на другом — высунул язык. После «фотосессии» он скрылся в лесной чаще.

Местные экологи установили девять камер в дикой местности штата Колорадо.

Собранная информация используется в планировании мер по защите естественный среды обитания диких животных.

Но большинство животных, которых снимают камеры, их не замечают и проходят мимо.

Пользователям понравилась эта история, кто-то даже сравнил медведя с Ким Кардашьян (Kim-bearly Kardashian).

«Нам повезло жить в районе с богатой дикой фауной, а эти камеры помогают выяснить, какие именно животные обитают в округе, узнать об их поведении в течение дня, недели и даже лет», — объяснил эколог Кристин Нуньес.

Команда исследователей сообщила, что камеры снимают койотов, бобров и бурых медведей.

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