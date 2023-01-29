ВСУ ликвидировали топ-офицера российских связистов 1 29.01.2023, 9:07

2,040

Оккупант занимал высокую должность в армии РФ.

Украинские воины продолжают уверенно уничтожать «вторую армию мира». На этот раз стало известно, что ВСУ ликвидировали российского майора Олега Горбенко, занимавшего высокую должность в одном из батальонов.

Как сообщил офицер ВСУ, блогер Анатолий Штефан «Штирлиц», оккупанта «прикопали по-тихому», ведь о ликвидации оккупанта стало известно из пропагандистских плакатов.

«Начальника штаба 674 отдельного батальона связи майора Олега Горбенко по традиции прикопали по-тихому. Детская мечта о деде на палке сбылась», - прокомментировал «Штирлиц».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».