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ВСУ ликвидировали топ-офицера российских связистов

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  • 29.01.2023, 9:07
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ВСУ ликвидировали топ-офицера российских связистов

Оккупант занимал высокую должность в армии РФ.

Украинские воины продолжают уверенно уничтожать «вторую армию мира». На этот раз стало известно, что ВСУ ликвидировали российского майора Олега Горбенко, занимавшего высокую должность в одном из батальонов.

Как сообщил офицер ВСУ, блогер Анатолий Штефан «Штирлиц», оккупанта «прикопали по-тихому», ведь о ликвидации оккупанта стало известно из пропагандистских плакатов.

«Начальника штаба 674 отдельного батальона связи майора Олега Горбенко по традиции прикопали по-тихому. Детская мечта о деде на палке сбылась», - прокомментировал «Штирлиц».

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