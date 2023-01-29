Полк Калиновского формирует механизированное подразделение

Полк Калиновского формирует механизированное подразделение4
- 29.01.2023, 10:00
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На вооружении белорусских добровольцев появились танки.
Полк имени Кастуся Калиновского опубликовал сообщение о формировании своего механизированного подразделения. На вооружении белорусских добровольцев появились танки.
«Мы формируем механизированное подразделение! То есть наша борьба с оккупантами будет еще более эффективной, вклад в победу Украины еще больше, а освобождение Беларуси наступит еще быстрее!
В этой связи мы набираем танкистов и механиков», — сообщает пресс-служба полка.