Полк Калиновского формирует механизированное подразделение 4 29.01.2023, 10:00

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На вооружении белорусских добровольцев появились танки.

Полк имени Кастуся Калиновского опубликовал сообщение о формировании своего механизированного подразделения. На вооружении белорусских добровольцев появились танки.

«Мы формируем механизированное подразделение! То есть наша борьба с оккупантами будет еще более эффективной, вклад в победу Украины еще больше, а освобождение Беларуси наступит еще быстрее!

В этой связи мы набираем танкистов и механиков», — сообщает пресс-служба полка.

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