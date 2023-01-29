Полковник ВСУ: Вооруженные силы РФ можно уничтожить за одну ночь 29.01.2023, 13:27

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Российская противовоздушная оборона отсутствует полностью.

Закрыть территорию России системой противовоздушной обороны невозможно из-за ее большой площади. Поэтому сейчас россияне пытаются прикрыть хотя бы точечные объекты. Об этом заявил военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан в интервью изданию Obozrevatel.

По его словам, эффективность российских ЗРК «Панцирь», один из которых разместили на крыше здания Минобороны в Москве, составляет до 30%.

«Они эффективны, когда встроены в общую систему противовоздушной обороны, как один из эшелонов ПВО. После того, как они вытащили «Панцирь» на министерство обороны, они должны были еще на всех ближайших домах поднять зенитные установки и поставить расчеты с «Иглами», притянуть С-300, С- 400, и должны висеть истребители. «Панцирь» – это больше показуха», - объяснил эксперт.

По словам Свитана, ВСУ может проходить российские ПВО, потому что российская противовоздушная оборона отсутствует полностью.

«У них нет зенитно-ракетных комплексов, прикрывающих периметр. Это плохое планирование, воровство. Они не готовились к войне. Была ядерная доктрина и все», - сказал он.

При этом, по мнению эксперта, уничтожить ядерный арсенал – это плохая идея, потому что получится так называемая грязная бомба. Ядерного взрыва не будет, но распыление ядерного заряда произойдет, и будет заражена территория на 1000 лет.

«Более того, еще есть ядерные заряды на подводных лодках, которые в один момент уничтожить невозможно. То есть, это не решение вопроса как такового. Это задача мировой общественности, задача ООН принять резолюцию или принять решение о передаче или переподчинении ядерных арсеналов России ООН, и тогда 12-е главное управление минобороны РФ, которое занимается контролем и охраной этих ядерных арсеналов, возьмет под козырек и будет подчиняться уже напрямую голубым каскам», - считает эксперт.

Свитан добавил, что 12-е управление – это те офицеры, которые занимаются контролем средств поражения, способных уничтожить весь мир.

«У них есть определенные моменты, связанные с ответственностью за выполнение задачи, поэтому они однозначно переподчинятся решению ООН и будут выполнять их задачи. А вообще, уничтожение российских вооруженных сил действительно возможно в течение одной ночи», - резюмировал он.

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