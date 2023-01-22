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«Панцири» установили на крыше еще одного важного здания в Москве

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  • 22.01.2023, 9:21
  • 3,704
«Панцири» установили на крыше еще одного важного здания в Москве

В столице РФ нарастает паника.

Государство-террорист Россия установило в центре Москвы системы противовоздушной обороны. Реальные ЗРПК «Панцирь» появились на крышах административных зданий, в том числе, и Министерства обороны, а теперь была замечена еще одна такая установка.

На этот раз систему установили на крыше местного ГУ МВД. Снимок, подтверждающий это, опубликован в Telegram-канале «Сота».

Очередную систему ПВО москвичи увидели еще 18 января.

«Подписчики «Соты» заметили, что система ПВО 18 января была установлена в Москве также на Петровке 38 (ГУМВД столицы)", – сказано в сообщении.

Как известно, ранее российский ЗРПК «Панцирь» высадили с помощью подъемного крана на бизнес-центр в Тетеринском переулке.

Кроме того, в одном из районов Москвы развернули дивизион ПВО С-400.

Более того, недавно ПВО развернули в глубоком тылу страны-агрессора – рядом с поселком Заречье Одинцовского городского округа столицы РФ.

Весь парадокс такого решения властей РФ состоит в том, что ПВО в центре столицы страны-агрессора появилась после того, как в Кремле цинично обвинили Украину в том, что якобы ПВО, расположенное в жилом массиве Днепра сбило российскую ракету и стало причиной трагедии, в которой погибли мирные жители.

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