Лукашенко в двадцатисекундном ролике дважды оскорбил мусульман 29.01.2023, 13:49

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Диктатор нарушил правила нахождения в Объединенных Арабских Эмиратах.

Находящийся с «визитом» в Объединенных Арабских Эмиратах, Александр Лукашенко вместе с приближенным бизнесменом Сергеем Тетериным и шпицем Умкой отметил победу белорусской теннисистки Арины Соболенко на турнире Australian Open. Видео их застолья опубликовали пропагандисты из пресс-службы диктатора.

В ролике Александр Лукашенко и Сергей Тетерин, сидя за столом, на котором лежал шпиц Умка, подняли рюмки и чокнулись.

Тем самым Лукашенко дважды оскорбил мусульман, пишет udf. Во-первых, публичное распитие спиртных напитков в ОАЭ категорически запрещено, в во-вторых, в исламе собака считается нечистым животным в исламе. И нахождение любимого питомца Лукашенко на столе можно расценивать как еще одно оскорбление принимающей стороны.

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