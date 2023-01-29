В Армении введут добровольную срочную службу в армии для женщин 29.01.2023, 16:26

Об этом заявил премьер страны.

Руководство Армении разрешит женщинам проходить срочную службу в армии, заявил премьер-министр страны Никол Пашинян. «В ближайшее время мы планируем ввести в республике совершенно новый институт — добровольно-срочной военной службы женщин», — сказал он.

По словам Пашиняна, в Вооруженных силах Армении уже есть женщины, которые заключили контракт. Что касается срочной службы, сейчас ее обязаны проходить все мужчины в возрасте от 18 до 27 лет. Военное обучение длится два года.

Срок военных сборов для резервистов в данный момент равен трем месяцам. Власти собираются сократить его до месяца или 25 дней. Также в Армении будет создана офицерская школа, отвечающая «лучшим современным стандартам».

Помимо этого власти страны продолжают оснащать войска современным вооружением и военной техникой, стараясь максимально поощрять местных производителей. Все это часть широкомасштабной реформы армии, цель которой — сделать каждого военного более профессиональным.

Пашинян говорил о намерении привлечь женщин на срочную службу еще летом. Он утверждал, что инициатива «не имеет идеологической основы, а обусловлена исключительно прагматическим расчетом», поскольку женщины составляют большинство населения Армении. «Речь том, чтобы максимально использовать этот потенциал», — сказал он. Однако это «не означает, что в армии женщины будут служить наравне с мужчинами».

По словам замминистра обороны Армана Саркисяна, поводом для реформы стала активность женщин в вопросах защиты и безопасности страны. Ведомство организовало для них курсы стрельбы, и результаты обучения «приятно удивили военных». Конкретный законопроект будет вынесен на общественное обсуждение.

Пашинян заявил о необходимости реформы армии в ноябре 2020 года после того, как страна потерпела фактическое поражение в войне с Азербайджаном в Нагорном Карабахе. Мирное соглашение было заключено при посредничестве России. Она же отправила миротворцев следить за соблюдением договоренностей до 2025 года. Несмотря на это, начиная с августа 2022-го, на границе начали происходить стычки.

Ситуация резко обострилась в сентябре. Армения даже запросила помощи у России в рамках ОДКБ, однако та ограничилась заявлением, в котором выразила «обеспокоенность» обострением обстановки и принесла Еревану «соболезнования». После этого секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян заявил, что Ереван не исключает выхода из организации.

Затем Армения отказалась от участия в сентябрьских учениях ОДКБ в Казахстане. В ноябре Пашинян заявил о «фиаско» военного блока президенту России Владимиру Путину. Он также отказался подписывать итоговую декларацию саммита ОДКБ. Армянский премьер не увидел в документе «четкой политической оценки ситуации на армяно-азербайджанской границе», что может «интерпретироваться Азербайджаном как зеленый свет для агрессии».

В декабре Пашинян вновь напомнил Путину о ситуации с блокированием Лачинского коридора и предложил отправить туда дополнительный, многонациональный миротворческий контингент, если «Россия не в состоянии обеспечить стабильность в Нагорном Карабахе».

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