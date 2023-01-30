Политзаключенного, осужденного на 22 года за якобы подготовку теракта на День воли, снова будут судить 30.01.2023, 2:23

Теперь его обвиняют в «злостном неповиновении требованиям администрации колонии».

Политзаключенного Вячеслава Малейчука, осужденного на 22 года колонии по делу о подготовке терактов на День воли, снова будут судить, сообщает правозащитный центр «Вясна».

Вячеслава Малейчука осудили 30 мая 2022 года. Тогда Минский областной суд в закрытом режиме приговорил его к 22 годам колонии строгого режима. Малейчук обвинялся в покушении на акт терроризма, приготовлении к его совершению повторно, сопряженном с убийством человека, незаконном обороте боеприпасов, взрывчатых веществ, предметов, поражающее действие которых основано на использовании горючих веществ. Правозащитники признали Вячеслава политзаключенным.

Теперь его обвиняют в «злостном неповиновении требованиям администрации колонии» по ст. 411 УК. За это Малейчуку могут увеличить лишение свободы на срок до двух лет.

Напомним, Вячеслав Малейчук — 37-летний уроженец Пинского района, жил в Минске. О его задержании стало известно 26 марта, когда МВД (заранее предупредив о якобы готовящихся провокациях оппозиции на День воли) заявило о «предотвращении терактов» в минской Чижовке и в военном городке в Печах. Тогда силовики опубликовали видео с Вячеславом, на котором он казенными формулировками говорил, что совершить теракт ему приказали в инициативе BYPOL, целью назвал одновременно «дестабилизацию» и «выражение гражданской позиции». На видео мужчина был избит.

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