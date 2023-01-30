В Мелитополе «кадыровцы» напали на пропагандистов НТВ 30.01.2023, 13:39

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Коллаборанты отказались расследовать это дело.

В оккупированном Мелитополе «кадыровцы» изнасиловали российскую пропагандистку из НТВ, а также избили оператора пропагандистского телеканала.

Как сообщает Телеграмм-канал «Ищи своих», эту тему в РФ запретили освещать в новостях, но канал уже обратился в СК РФ.

Как отмечается в заявлении НТВ в следком РФ, пропагандистка Ольга Зенкова и оператор Артем Епифанов находились в городе по редакционному заданию.

17 января они ужинали в ресторане «Воронцовский», когда на них напали оккупанты.

Как отмечают в канале, коллаборанты отказались расследовать это дело.

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