В Мелитополе «кадыровцы» напали на пропагандистов НТВ
- 30.01.2023, 13:39
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Коллаборанты отказались расследовать это дело.
В оккупированном Мелитополе «кадыровцы» изнасиловали российскую пропагандистку из НТВ, а также избили оператора пропагандистского телеканала.
Как сообщает Телеграмм-канал «Ищи своих», эту тему в РФ запретили освещать в новостях, но канал уже обратился в СК РФ.
Как отмечается в заявлении НТВ в следком РФ, пропагандистка Ольга Зенкова и оператор Артем Епифанов находились в городе по редакционному заданию.
17 января они ужинали в ресторане «Воронцовский», когда на них напали оккупанты.
Как отмечают в канале, коллаборанты отказались расследовать это дело.