Ученые рассказали, можно ли мыть мясо перед приготовлением 31.01.2023, 9:37

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Такая привычка есть у многих белорусов.

Многие белорусы имеют как бы полезную привычку - мыть кусок свинины, говядины или курицы перед приготовлением. Но у этого обычая больше минусов, чем плюсов. Мало того, это даже рискованно, пишет «Телеграф».

Естественно, все думают, что таким образом очищают кусок мяса от бактерий и загрязнений. Однако озаботиться тем, насколько мясо чистое стоит еще при покупке — осмотрев понравившийся кусок. А что касается бактерий, то промывание мяса лишь увеличивает активность бактерий и способствует их развитию на других поверхностях, куда они попадают во время мойки.

В министерстве сельского хозяйства США (USDA), где еще и следят за санитарными правилами при приготовлении пищи рассказали, что бактерии, содержащиеся в соках из сырого мяса и птицы, могут распространяться на другие продукты, посуду и поверхности, что называется перекрестным заражением. Исследования USDA показали, что мытье или полоскание мяса или птицы значительно увеличивает риск этого самого перекрестного заражения на кухне, что может вызвать пищевые отравления.

Мытье мяса и птицы для удаления грязи, слизи, жира или крови, возможно, было уместным десятилетия назад, когда многие забивали и готовили пищу самостоятельно. Однако современная система безопасности пищевых продуктов этого не требует. Мясо и птица очищаются во время обработки, поэтому в дальнейшей промывке нет необходимости.

Кстати, никогда не используйте мыло (даже хозяйственное) или моющие средства для обработки продуктов из мяса или птицы. Они могут загрязнить вашу пищу химическими веществами и сделать ее небезопасной для употребления.

Само приготовление при правильной температуре (будь то жарка, запекание, готовка на пару, отваривание или приготовление на гриле) убивает микробы на мясе и птице, поэтому мыть эти продукты не просто рискованно, но и совершенно необязательно.

Как понять, что приготовили при правильной температуре?

Использование пищевого термометра — единственный надежный способ узнать, достигла ли ваша пища достаточно высокой температуры, чтобы уничтожить микробы, в том числе бактерии, вызывающие болезни пищевого происхождения.

Готовьте всю сырую говядину, свинину, баранину и телятину (стейки, жаркое и отбивные), доводя до минимальной внутренней температуры 63°C.

И для самых въедливых вот рекомендуемая температура приготовления мясных блюд:

Мясной фарш безопасен для употребления, если блюда из его приготовили при температуре не менее 70°C.

Для приготовления котлет вставьте пищевой термометр сбоку котлет, пока он не достигнет центра, чтобы получить точные показания.

Продукты из птицы, включая курицу целиком, ее части или фарш из индейки, безопасны для употребления при температуре 75°C.

Готовьте рыбу и морепродукты при температуре 63°C или пока мякоть не станет непрозрачной.

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